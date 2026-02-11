ठग गिरोह का भंडाफोड़; मिर्जापुर में लुटेरी दुल्हन समेत 6 गिरफ्तार, सरगना फरार

ठग गिरोह का भंडाफोड़; मिर्जापुर में लुटेरी दुल्हन समेत 6 गिरफ्तार, सरगना फरार
गिरोह के सदस्य फर्जी दुल्हन बनाकर और रिश्तेदार बनकर शादी कराने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 8:16 AM IST
मिर्जापुर : राजगढ़ पुलिस ने शादी कराने के नाम पर जरूरतमंद लोगों को फंसाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने लुटेरी दुल्हन समेत गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरोह फर्जी दुल्हन बनाकर और दुल्हन के रिश्तेदार बनकर शादी का झांसा देकर लोगों से शादी इच्छुक परिजनों से 1 से 3 लाख रुपये में ठगते थे. गिरोह का सरगना फरार बताया जा रहा है.
राजगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि शादी कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के छह सदस्यों को पकड़ा गया है. प्राथमिक जांच और पूछताछ में सामने या कि ठग गिरोह ने आगरा जनपद के ट्रांस जमुना कॉलोनी, एत्माददौला के रहने वाले अखिलेश से गिरोह के सरगना अजीत ने संपर्क कर शादी कराने की बात कही थी. इसके बाद दूल्हे की मां मीरा देवी और पिता अखिलेश अपने बेटे सचिन के साथ सोमवार को राजगढ़ थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव पहुंचे.
भागलपुर गांव पहुंचने पर आरोपियों ने शादी कपड़े और आभूषण खरीदने के लिए डेढ़ लाख रुपये लिए. इसके बाद सोमवार शाम को ही वर को विशुनपुरा गांव स्थित एक मंदिर में ले जाया गया. जहां पहले से मौजूद लड़की से शादी कराई गई. फिर सभी ऑटो से मिर्जापुर के लिए निकले. रास्ते में नदीहार बाजार पहुंचने पर दुल्हन ने दूल्हे से स्वेटर खरीदने की बात कही. दूल्हे और उसके परिजनों के ऑटो से उतरने के बाद दुल्हन भागने लगी तो लोगों ने दुल्हन को पकड़ लिया. इसी दौरान पीछे से दुल्हन के गिरोह के अन्य सदस्य भी पहुंच गए और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी को थाने लाकर पूछताछ की तो ठग गिरोह की असलियत सामने आई.
राजगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय के मुताबुक दुल्हन मनीषा समेत 6 को गिरफ्तार कर उनके पास से 30 हजार रुपये और शादी का बरामद किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में जिऊती निवासी चौखड़ा, राजगढ़, मिर्जापुर, रीता निवासी लालपुर, मड़िहान मिर्जापुर, जितेंद्र और उसकी पत्नी महिमा निवासी, दाउदपुर, चकिया, चंदौली और रामविलास सैयद राजा चंदौली शामिल है. गिरोह का सरगना अजीत अब भी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.
