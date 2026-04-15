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मिर्जापुर में गंगा नहाने गईं 4 सहेलियां डूबीं; 2 को लोगों ने बचाया, 2 लहरों में लापता

मिर्जापुर चील्ह थाना क्षेत्र के चेकसारी गांव के पास गंगा घाट पर हुई घटना.

गंगा में सहेलियों के डूबने की खबर पर पहुंचे ग्रामीण.
गंगा में सहेलियों के डूबने की खबर पर पहुंचे ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 2:42 PM IST

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मिर्जापुर : चील्ह थाना क्षेत्र के चेकसारी गांव के पास बह रही गंगा नदी में नहाने गईं चार सहेलियां डूब गईं. हालांकि जानकारी होते ही ग्रामीणों ने दो किशोरियों को बचा लिया, लेकिन दो गहरे पानी में समा गईं. काफी देर बाद एक किशोरी शव बरामद हुआ, लेकिन एक किशोरी लहरों में गुम हो गई है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चला रही है.

गंगा नदीं में डूबीं लड़कियों को बचाने पहुंचे ग्रामीण.
गंगा नदीं में डूबीं किशोरियों को बचाने पहुंचे ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि बुधवार सुबह चेकसारी गांव की रहने वाली आंशिक (15) अपनी सहेली रंजना (14), सोनम (17) और रेखा (16) के साथ गंगा घाट पर स्नान करने गई थी. सभी गंगा में स्नान कर रही थीं, तभी अचानक गहरे पानी में चले जाने से चारों किशोरियां डूबने लगीं. चीख पुकार सुनकर पास मौजूद नाविक और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. नाविकों ने डूब रही सोनम और रेखा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अंशिका और रंजना गहरे पानी में लापता हो गईं.

इधर, घटना की जानकारी होते ही किशोरियों के परिजन और पुलिस टीम घाट पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों से लापता किशोरियों की तलाश में शुरू कराई. काफी देर बाद रंजना का शव बरामद हुआ, लेकिन अंशिका का पता नहीं चला. सीओ सदर मुनेंद्रपाल सिंह ने बताया कि गंगा स्नान करने गई चार किशोरियों के डूबने की सूचना मिली थी. दो को बचा लिया गया है. दो डूब गई थीं जिसमें एक का शव बरामद हुआ है. एक अन्य की तलाश की जा रही है.

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