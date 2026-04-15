मिर्जापुर में गंगा नहाने गईं 4 सहेलियां डूबीं; 2 को लोगों ने बचाया, 2 लहरों में लापता
मिर्जापुर चील्ह थाना क्षेत्र के चेकसारी गांव के पास गंगा घाट पर हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 2:42 PM IST
मिर्जापुर : चील्ह थाना क्षेत्र के चेकसारी गांव के पास बह रही गंगा नदी में नहाने गईं चार सहेलियां डूब गईं. हालांकि जानकारी होते ही ग्रामीणों ने दो किशोरियों को बचा लिया, लेकिन दो गहरे पानी में समा गईं. काफी देर बाद एक किशोरी शव बरामद हुआ, लेकिन एक किशोरी लहरों में गुम हो गई है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चला रही है.
बताया गया कि बुधवार सुबह चेकसारी गांव की रहने वाली आंशिक (15) अपनी सहेली रंजना (14), सोनम (17) और रेखा (16) के साथ गंगा घाट पर स्नान करने गई थी. सभी गंगा में स्नान कर रही थीं, तभी अचानक गहरे पानी में चले जाने से चारों किशोरियां डूबने लगीं. चीख पुकार सुनकर पास मौजूद नाविक और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. नाविकों ने डूब रही सोनम और रेखा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अंशिका और रंजना गहरे पानी में लापता हो गईं.
इधर, घटना की जानकारी होते ही किशोरियों के परिजन और पुलिस टीम घाट पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों से लापता किशोरियों की तलाश में शुरू कराई. काफी देर बाद रंजना का शव बरामद हुआ, लेकिन अंशिका का पता नहीं चला. सीओ सदर मुनेंद्रपाल सिंह ने बताया कि गंगा स्नान करने गई चार किशोरियों के डूबने की सूचना मिली थी. दो को बचा लिया गया है. दो डूब गई थीं जिसमें एक का शव बरामद हुआ है. एक अन्य की तलाश की जा रही है.
यह भी पढ़ें : गंगा दशहरा पर्व पर नहाते समय मिर्जापुर में गंगा में डूबीं 4 लड़कियां, फर्रुखाबाद में एक की मौत
यह भी पढ़ें : गंगा नदी में नाव पलटने से दो सगी बहनों समेत एक लड़की लापता, एक महिला व नाविक को बचाया गया