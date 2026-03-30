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पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मिरांडा हाउस का संदेश,“ग्लोबल सोच, लोकल एक्शन: प्रदूषण से लड़ाई हर व्यक्ति की जिम्मेदारी”

मिरांडा हाउस में पर्यावरण प्रदूषण पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान संदेश ,नीतियां ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के स्तर पर ठोस कदम उठाना जरूरी

ग्लोबल सोच, लोकल एक्शन: प्रदूषण से लड़ाई हर व्यक्ति की जिम्मेदारी
ग्लोबल सोच, लोकल एक्शन: प्रदूषण से लड़ाई हर व्यक्ति की जिम्मेदारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 4:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में पर्यावरण प्रदूषण और उसके निवारण पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश शर्मा ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश और दुनिया तेजी से प्रदूषण की चपेट में आ रहा है. ऐसे में इससे निपटने के लिए केवल नीतियां ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के स्तर पर जागरूकता और ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि “हम वैश्विक स्तर पर सोचें, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्य करें” यही प्रदूषण कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है.

जागरूकता बढ़ाने की पहल:
मिरांडा हाउस में एमएच वातावरण की संयोजक और जूलॉजी विभाग की प्रोफेसर रेखा कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को समझदारी से काम करना होगा. उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं, क्योंकि युवा ही समाज के असली “एंबेसडर” होते हैं. वह अपने घर, समाज और आसपास के लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकते हैं.

ग्लोबल सोच, लोकल एक्शन: प्रदूषण से लड़ाई हर व्यक्ति की जिम्मेदारी” (ETV Bharat)
प्रदूषण की समस्या, हर स्तर पर बढ़ता खतरा:प्रोफेसर राजेश शर्मा ने बताया कि प्रदूषण केवल एक प्रकार का नहीं है, बल्कि यह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के रूप में हमारे सामने है. उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जहां जनसंख्या और संसाधनों का दबाव अधिक है. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम इस समस्या को केवल सरकार पर न छोड़ें, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारी लें.
पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मिरांडा हाउस का संदेश
पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मिरांडा हाउस का संदेश (ETV Bharat)
व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव ही असली समाधान:राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका "इंडिविजुअल" यानी हर व्यक्ति की होती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हमें पॉलीथीन की जरूरत नहीं है, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उन्होंने बताया कि इसी तरह जहां संभव हो निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए. इससे वायु प्रदूषण में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि हमें पानी, मिट्टी और अन्य संसाधनों का उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए, जिससे उनका दुरुपयोग न हो और पर्यावरण संतुलित बना रहे.
प्रदूषण की समस्या, हर स्तर पर बढ़ता खतरा
प्रदूषण की समस्या, हर स्तर पर बढ़ता खतरा (ETV Bharat)
भविष्य के लिए जरूरी कदम:प्रोफेसर राजेश शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में प्रदूषण से निपटने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे. इसमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना, प्रदूषित क्षेत्रों की नियमित सफाई, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल नए पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो पेड़ पहले से मौजूद हैं, उनकी रक्षा करना और उन्हें काटने से रोकना ज्यादा जरूरी है.ये भी पढ़ें :

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