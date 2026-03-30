पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मिरांडा हाउस का संदेश,“ग्लोबल सोच, लोकल एक्शन: प्रदूषण से लड़ाई हर व्यक्ति की जिम्मेदारी”
मिरांडा हाउस में पर्यावरण प्रदूषण पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान संदेश ,नीतियां ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के स्तर पर ठोस कदम उठाना जरूरी
Published : March 30, 2026 at 4:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में पर्यावरण प्रदूषण और उसके निवारण पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश शर्मा ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश और दुनिया तेजी से प्रदूषण की चपेट में आ रहा है. ऐसे में इससे निपटने के लिए केवल नीतियां ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के स्तर पर जागरूकता और ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि “हम वैश्विक स्तर पर सोचें, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्य करें” यही प्रदूषण कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है.
जागरूकता बढ़ाने की पहल:
मिरांडा हाउस में एमएच वातावरण की संयोजक और जूलॉजी विभाग की प्रोफेसर रेखा कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को समझदारी से काम करना होगा. उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं, क्योंकि युवा ही समाज के असली “एंबेसडर” होते हैं. वह अपने घर, समाज और आसपास के लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकते हैं.