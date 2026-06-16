ETV Bharat / state

12वीं की छात्राओं के लिए मिरांडा हाउस में कैंपस टूर का आयोजन, अभिभावक भी ले सकेंगे हिस्सा

ओपन हाउस कार्यक्रम के दौरान छात्राएं और उनके अभिभावक कॉलेज की कार्यप्रणाली को करीब से समझ सकेंगे.

ETV Bharat
मिरांडा हाउस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज ने कक्षा 12 की छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए विशेष ओपन हाउस और कैंपस टूर कार्यक्रम करने की घोषणा की है. यह कार्यक्रम 17, 18, 19 और 22 जून 2026 को कॉलेज परिसर में होगा. कॉलेज प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य CUET के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छुक छात्राओं को कॉलेज के शैक्षणिक वातावरण, छात्र जीवन और उपलब्ध अवसरों से परिचित कराया जाएगा.

ओपन हाउस कार्यक्रम के दौरान छात्राएं और उनके अभिभावक कॉलेज की कार्यप्रणाली को करीब से समझ सकेंगे. साथ ही उन्हें कॉलेज में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी.

शिक्षकों, छात्राओं और एलुमनाई से होगा सीधा संवाद

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को कॉलेज की प्राचार्या, विभिन्न विभागों के शिक्षकों, वर्तमान छात्राओं और पूर्व छात्राओं से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा. इस दौरान छात्राएं कॉलेज में पढ़ाई, पाठ्यक्रमों, शोध गतिविधियों, सह-पाठयक्रम कार्यक्रमों और करियर के अवसरों से जुड़े अपने सवाल पूछ सकेंगी. कॉलेज प्रशासन का मानना है कि प्रवेश प्रक्रिया से पहले इस तरह का संवाद छात्राओं को सही निर्णय लेने में मदद करेगा. अभिभावकों को भी कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्राओं के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी मिलेगी.

कॉलेज परिसर का कराया जाएगा भ्रमण

ओपन हाउस के दौरान आगंतुकों को कॉलेज परिसर का भ्रमण भी कराया जाएगा. इस दौरान उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, विभिन्न शैक्षणिक विभाग, खेल सुविधाएं, छात्र गतिविधि केंद्र और अन्य जरूरी स्थान दिखाए जाएंगे. इसके अलावा विभिन्न विषयों के शिक्षकों और छात्राओं के साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. इन सत्रों में छात्राएं प्रवेश प्रक्रिया, विषय चयन, कॉलेज जीवन और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े सवालों के जवाब ले सकेंगी.

प्राचार्या ने बताया खास अवसर

मिरांडा हाउस की प्राचार्या प्रो. (डॉ.) बिजयालक्ष्मी नंदा ने कहा कि यह कार्यक्रम कक्षा 12 की छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए कॉलेज को करीब से जानने का एक विशेष अवसर है. उन्होंने कहा कि मिरांडा हाउस हमेशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के लिए जाना जाता रहा है और कॉलेज नई छात्राओं का स्वागत करने के लिए उत्साहित है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं को अपने शैक्षणिक भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं और उन्हें कॉलेज के माहौल को समझने का अवसर देते हैं.

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा पंजीकरण

कॉलेज प्रशासन ने बताया कि ओपन हाउस में भाग लेने के लिए पंजीकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक छात्राएं और उनके अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हाइड्रोजन गैस लीकेज होने पर सेंसर देगा अलर्ट, दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज के वैज्ञानिकों का कमाल

ये भी पढ़ें- मिरांडा हाउस में अल्जाइमर की शुरुआती पहचान पर बड़ी रिसर्च, कम खर्च में जांच करने वाला बायोसेंसर विकसित

TAGGED:

MIRANDA HOUSE
मिरांडा हाउस
MIRANDA HOUSE NEWS TODAY
DELHI UNIVERSTIY MIRANDA HOUSE
MIRANADA HOUSE CAMPUS TOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.