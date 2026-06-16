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12वीं की छात्राओं के लिए मिरांडा हाउस में कैंपस टूर का आयोजन, अभिभावक भी ले सकेंगे हिस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज ने कक्षा 12 की छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए विशेष ओपन हाउस और कैंपस टूर कार्यक्रम करने की घोषणा की है. यह कार्यक्रम 17, 18, 19 और 22 जून 2026 को कॉलेज परिसर में होगा. कॉलेज प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य CUET के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छुक छात्राओं को कॉलेज के शैक्षणिक वातावरण, छात्र जीवन और उपलब्ध अवसरों से परिचित कराया जाएगा.

ओपन हाउस कार्यक्रम के दौरान छात्राएं और उनके अभिभावक कॉलेज की कार्यप्रणाली को करीब से समझ सकेंगे. साथ ही उन्हें कॉलेज में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी.

शिक्षकों, छात्राओं और एलुमनाई से होगा सीधा संवाद

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को कॉलेज की प्राचार्या, विभिन्न विभागों के शिक्षकों, वर्तमान छात्राओं और पूर्व छात्राओं से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा. इस दौरान छात्राएं कॉलेज में पढ़ाई, पाठ्यक्रमों, शोध गतिविधियों, सह-पाठयक्रम कार्यक्रमों और करियर के अवसरों से जुड़े अपने सवाल पूछ सकेंगी. कॉलेज प्रशासन का मानना है कि प्रवेश प्रक्रिया से पहले इस तरह का संवाद छात्राओं को सही निर्णय लेने में मदद करेगा. अभिभावकों को भी कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्राओं के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी मिलेगी.



कॉलेज परिसर का कराया जाएगा भ्रमण

ओपन हाउस के दौरान आगंतुकों को कॉलेज परिसर का भ्रमण भी कराया जाएगा. इस दौरान उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, विभिन्न शैक्षणिक विभाग, खेल सुविधाएं, छात्र गतिविधि केंद्र और अन्य जरूरी स्थान दिखाए जाएंगे. इसके अलावा विभिन्न विषयों के शिक्षकों और छात्राओं के साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. इन सत्रों में छात्राएं प्रवेश प्रक्रिया, विषय चयन, कॉलेज जीवन और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े सवालों के जवाब ले सकेंगी.