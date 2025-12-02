ETV Bharat / state

इतिहास, शोध और नई पीढ़ी की सीख का महत्वपूर्ण जरिया, जानिए कैसा है मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव ?

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से संबद्ध मिरांडा हाउस कॉलेज ने 1948 से 2025 तक के अपने इतिहास को सहेजते हुए एक अनोखा डिजिटल आर्काइव तैयार किया है. इस डिजिटल आर्काइव में पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों, ऑडियो-वीडियो और ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज के जरिए कॉलेज के विकास, छात्र-जीवन, चुनाव, हॉस्टल संस्कृति, शिक्षकों की भूमिका और राष्ट्रीय इतिहास से उसके संबंधों को पहली बार व्यवस्थित तरीके से सामने लाया गया है. यह आर्काइव न सिर्फ शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है, बल्कि कॉलेज की नई पीढ़ी को भी अपने अतीत और उसकी विरासत को समझने में मदद कर रहा है.

डिजिटल आर्काइव की शुरुआत कैसे हुई: अंग्रेजी विभाग की शिक्षिका और आर्काइव प्रोजेक्ट की इंचार्ज श्वेता सचदेवा झा ने बताया; ''2018-19 में टीचर-इंचार्ज और गवर्निंग बॉडी प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए कॉलेज के प्रशासनिक इतिहास में रुचि पैदा हुई. उस दौरान सोचा कि क्यों न कॉलेज के पुराने दस्तावेज और तस्वीरें खोजकर उनके आधार पर मिरांडा हाउस कॉलेज का इतिहास समझा जाए. इसी दौरान कॉलेज के कर्मचारी पवन कुमार ने उन्हें रिकॉर्ड रूम में रखे एक पुराने ट्रंक के बारे में बताया, जब उसे खोला गया तो उसमें 1948 से 1980 के दशक तक की सैकड़ों तस्वीरें, एलबम और चार्ट मिले. कुछ पर दीमक के निशान थे, लेकिन उनमें कॉलेज के शुरुआती दशक की अमूल्य जानकारियां छिपी मिली.''

एसएनडीटी फेलोशिप और डिजिटाइजेशन की शुरुआत: श्वेता सचदेवा झा ने बताया कि कोविड के दौरान कॉलेज की एक्टिंग प्रिंसिपल डॉ. विजयलक्ष्मी नंदा ने एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी, पुणे की आर्काइविंग फेलोशिप के लिए आवेदन करने की सलाह दी. आवेदन के बाद यह फेलोशिप मिली, जिसके माध्यम से कैमरा, ट्राइपॉड खरीदा और व्यवस्थित तरीके से स्कैनिंग व डिजिटल कैटलॉगिंग शुरू की. इसके साथ ही ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू हुई. इसके लिए इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अलग पेज बनाए गए, फिर एलुम्नाई के जरिए तस्वीरों में दिख रहे लोगों की पहचान और पीछे की कहानियां जुटाई गईं. एक वर्ष में 47 इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए, जिन्हें बाद में छात्रों ने ट्रांसक्राइब भी किया. उन्होंने बताया कि फैकल्टी सदस्य गौरप्रिका राव भी इस परियोजना में जुड़ीं और सोशल मीडिया रील्स व विजुअल कंटेंट के जरिए एलुम्नाई से संपर्क बढ़ाने में भूमिका निभाई.