इतिहास, शोध और नई पीढ़ी की सीख का महत्वपूर्ण जरिया, जानिए कैसा है मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव ?

आर्काइविंग प्रोजेक्ट के तहत एक विशेष डिस्प्ले वॉल बनाई गई है, जिसमें शुरुआती दशकों की 32 महत्वपूर्ण तस्वीरें लगाई गई.

मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव
मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 2:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से संबद्ध मिरांडा हाउस कॉलेज ने 1948 से 2025 तक के अपने इतिहास को सहेजते हुए एक अनोखा डिजिटल आर्काइव तैयार किया है. इस डिजिटल आर्काइव में पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों, ऑडियो-वीडियो और ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज के जरिए कॉलेज के विकास, छात्र-जीवन, चुनाव, हॉस्टल संस्कृति, शिक्षकों की भूमिका और राष्ट्रीय इतिहास से उसके संबंधों को पहली बार व्यवस्थित तरीके से सामने लाया गया है. यह आर्काइव न सिर्फ शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है, बल्कि कॉलेज की नई पीढ़ी को भी अपने अतीत और उसकी विरासत को समझने में मदद कर रहा है.

डिजिटल आर्काइव की शुरुआत कैसे हुई: अंग्रेजी विभाग की शिक्षिका और आर्काइव प्रोजेक्ट की इंचार्ज श्वेता सचदेवा झा ने बताया; ''2018-19 में टीचर-इंचार्ज और गवर्निंग बॉडी प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए कॉलेज के प्रशासनिक इतिहास में रुचि पैदा हुई. उस दौरान सोचा कि क्यों न कॉलेज के पुराने दस्तावेज और तस्वीरें खोजकर उनके आधार पर मिरांडा हाउस कॉलेज का इतिहास समझा जाए. इसी दौरान कॉलेज के कर्मचारी पवन कुमार ने उन्हें रिकॉर्ड रूम में रखे एक पुराने ट्रंक के बारे में बताया, जब उसे खोला गया तो उसमें 1948 से 1980 के दशक तक की सैकड़ों तस्वीरें, एलबम और चार्ट मिले. कुछ पर दीमक के निशान थे, लेकिन उनमें कॉलेज के शुरुआती दशक की अमूल्य जानकारियां छिपी मिली.''

मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव के बारे में जानिए (ETV Bharat)

एसएनडीटी फेलोशिप और डिजिटाइजेशन की शुरुआत: श्वेता सचदेवा झा ने बताया कि कोविड के दौरान कॉलेज की एक्टिंग प्रिंसिपल डॉ. विजयलक्ष्मी नंदा ने एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी, पुणे की आर्काइविंग फेलोशिप के लिए आवेदन करने की सलाह दी. आवेदन के बाद यह फेलोशिप मिली, जिसके माध्यम से कैमरा, ट्राइपॉड खरीदा और व्यवस्थित तरीके से स्कैनिंग व डिजिटल कैटलॉगिंग शुरू की. इसके साथ ही ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू हुई. इसके लिए इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अलग पेज बनाए गए, फिर एलुम्नाई के जरिए तस्वीरों में दिख रहे लोगों की पहचान और पीछे की कहानियां जुटाई गईं. एक वर्ष में 47 इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए, जिन्हें बाद में छात्रों ने ट्रांसक्राइब भी किया. उन्होंने बताया कि फैकल्टी सदस्य गौरप्रिका राव भी इस परियोजना में जुड़ीं और सोशल मीडिया रील्स व विजुअल कंटेंट के जरिए एलुम्नाई से संपर्क बढ़ाने में भूमिका निभाई.

मिरांडा हाउस कॉलेज ने 1948 से 2025 तक के अपने इतिहास को सहेजते हुए एक अनोखा डिजिटल आर्काइव तैयार किया
मिरांडा हाउस कॉलेज ने 1948 से 2025 तक के अपने इतिहास को सहेजते हुए एक अनोखा डिजिटल आर्काइव तैयार किया (ETV Bharat)

डिस्प्ले वॉल और इतिहास की विजुअल यात्रा: आर्काइविंग प्रोजेक्ट के तहत एक विशेष डिस्प्ले वॉल बनाई गई, जिसमें शुरुआती दशकों की 32 महत्वपूर्ण तस्वीरें लगाई गई हैं. इनमें 1952 का पहला छात्र चुनाव, दिल्ली ओलंपिक में छात्राओं की भागीदारी, 1950 के दशक की खेल प्रतियोगिताएं, कैंपस का पुराना मानचित्र, छात्र संख्या में हुए बड़े बदलाव, राजकुमारी अमृत कौर की कॉलेज यात्रा, विशेष डाक कवर, हॉस्टल विस्तार, 1990 के दशक की हॉस्टल संस्कृति से जुड़ी वीडियो क्लिप सहित अन्य फोटो शामिल हैं.

मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव: इतिहास, शोध और नई पीढ़ी की सीख का महत्वपूर्ण जरिया
मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव: इतिहास, शोध और नई पीढ़ी की सीख का महत्वपूर्ण जरिया (ETV Bharat)

रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी: आर्काइव बनने के बाद कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता यहां अध्ययन के लिए आ चुके हैं. श्वेता सचदेवा झा ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रो. स्नेहा राघवन, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से जेसिका फ्रेजर दोनों ने मिरांडा हाउस की ऐतिहासिक सामग्री को अपने शोध में इस्तेमाल किया है. उन्होंने बताया कि हर साल 3-4 छात्राओं की एक टीम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है और डिजिटाइजेशन, फोटो सिलेक्शन, स्कैनिंग, डिज़ाइनिंग और प्रदर्शनी लगाने जैसे कौशल सीखती है.

डिजिटल आर्काइव में 1948 से 1980 के दशक तक की सैकड़ों तस्वीरें, एलबम और चार्ट
डिजिटल आर्काइव में 1948 से 1980 के दशक तक की सैकड़ों तस्वीरें, एलबम और चार्ट (ETV Bharat)

छात्राओं की नजर में डिजिटल आर्काइव: छात्रा कुमकुम ने बताया; ''यहां हमें कॉलेज के इतिहास से संबंधित हर जानकारी एक जगह मिलती है. हमें पता चला कि लाइब्रेरी की नींव इंदिरा गांधी ने रखी थी. पुराने और नए भवनों का फर्क भी साफ दिखता है. छात्रों के पढ़ने के तरीकों से लेकर उनकी दिनचर्या तक सब कुछ समझ आता है.'' वहीं, छात्रा खुशबू ने बताया; ''फर्स्ट इलेक्शन की फोटो, एनसीसी की तस्वीरें, इंदिरा गांधी से जुड़ी फोटोज यह सब बहुत प्रेरणा देती हैं. हमें दिखता है कि एक छोटा सा कॉलेज आज इतना बड़ा संस्थान कैसे बना. लाइब्रेरी, हॉस्टल और इमारतों में हुए बदलाव भी तस्वीरों के माध्यम से समझ आते हैं. डिजिटल आर्काइव से हमारी सीख गहरी होती जा रही हैं.''

MIRANDA HOUSES DIGITAL ARCHIVE
डिजिटल आर्काइव में क्या है खास
DELHI UNIVERSITY
मिरांडा हाउस का डिजिटल आर्काइव
MIRANDA HOUSE DIGITAL ARCHIVE

