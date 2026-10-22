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देश के उस चमत्कारी संत की कहानी, जिसके आगे जॉर्ज पंचम भी हुए नतमस्तक, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर कई प्रधानमंत्री तक झुकाते थे सर

डायरेक्टर मुकेश वर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: देवरिया के देवरहा बाबा एक ऐसे चमत्कारी संत थे जिनके आगे पूरी दुनिया को झुकाने वाले जार्ज पंचम भी झुके. देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेई भी उनके भक्त थे. जब भी उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट महसूस होता था वह देवरहा बाबा के दर पर आशीर्वाद लेने चले जाते थे. उनके ऐसे चमत्कार थे जिससे लोग अचंभित रह जाते थे. ऐसे सिद्ध योगी की चमत्कारिक कहानियों से दर्शक जल्द ही रुपहले पर्दे पर रूबरू होंगे. जाने माने फिल्म डायरेक्टर मुकेश वर्मा देवरहा बाबा की कृतियों को पर्दे पर लाने का कार्य कर रहे हैं. ईटीवी भारत से फिल्म के डायरेक्टर मुकेश वर्मा ने देवरहा बाबा फिल्म को लेकर अपनी बात रखी.

हनुमान अंश की कामयाबी ने दिखाई राह: नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों ने खूब सराहा. क्या उसी से प्रेरणा लेकर देवरहा बाबा पर फिल्म बनाने का ख्याल आया. इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म डायरेक्टर मुकेश वर्मा ने कहा कि यह बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि मुझे हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद विचार नहीं आया. जाहिर सी बात है जब हम अपने आसपास कुछ देखते हैं जब बेहतर लग रहा होता है तमाम चीजें चल रही होती हैं तो लग रहा है कि बोलना चाहिए.

डायरेक्टर मुकेश वर्मा बातचीत (Video Credit; ETV Bharat) मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं. रिहर्सल करने अक्सर रामानंद आश्रम पर जा रहा हूं उसके ठीक बगल में देवरहा घाट है. करीब 2006 से मैं वहीं घाट पर रिहर्सल करता था. देखता था, लेकिन धीरे-धीरे जिज्ञासा मन में आई. सुना था कि उन्होंने जल समाधि ले ली. ईश्वरीय योग, अष्टयोग के बहुत बड़े योगी थे. एक दिन मैं बैठा हुआ था तो किसी ने मुझसे कहा कि आप बाबा पर क्यों नहीं काम करते हैं. कभी-कभी होता है कि आपका बोला हुआ शब्द इतना प्रभावित करता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए, खोजना चाहिए. मैं राइटर हूं तो अपनी कलम उठाई और बात करनी शुरू की. प्रोड्यूसर को लेकर बात सामने आई. लोगों ने कहा कि आप काम करो. कलाकारों ने कहा कि मैं इस फिल्म में एक रुपए में काम करने के लिए तैयार हूं. कुछ नहीं भी देंगे तब भी काम करूंगा. मुंबई के जो टेक्नीशियन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोई फीस नहीं लूंगा. बाबा चाहेंगे तो हम होली के करीब सूट पर ले जाएंगे. कलाकारों की खोज जारी है. आशीर्वाद मिला है. तमाम जो लोग हैं, संपर्क कर रहे हैं. लोग जुड़ रहे हैं. फिल्म को लेकर तैयारी पूरी: आपने स्क्रिप्ट तैयार ही कर ली है तो फिल्म के दृश्य कहां-कहां शूट करने हैं? क्या देवरहा बाबा के आश्रम से परमिशन मिल गई है, इस सवालों पर मुकेश वर्मा ने कहा कि देवरिया से मेरे पास कॉल आया. उसके बाद वृंदावन से जुड़े हुए आचार्य विनोद चंद्र त्रिपाठी का फोन आया उनसे हमारी लंबी बात हुई है. उन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए. सब जानते हैं बाबा को, उनके योग के बारे में. वह किस तरीके से योग करते थे. अष्ट योग क्या है. गौरक्षा की बात उन्होंने खूब की है. राम मंदिर की घोषणा भी बाबा ने की थी. उसके खुलने की बात की. उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद उनके पास गए थे और उन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि मंदिर खोल दो. इसके बाद ऐसा किया गया. यह सब दस्तावेजों में दर्ज है. हमारे लिए किसने क्या किया, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया, यह सब कुछ सभी को पता होना चाहिए. AI के जमाने में दर्शकों को नया क्या मिलेगा? फिल्म में दर्शकों के लिए नया क्या कुछ मिलेगा इस पर मुकेश वर्मा ने कहा कि उनकी उम्र को लेकर जो खोज है, कह सकते हैं यह बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर है. स्टोरी उनकी खोज के आसपास रहेगी. उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे. आखिर बाबा कहां हैं. थोड़ा सा ये करेक्टर होगा बाबा आपकी उम्र क्या है? वह कहेंगे उम्र तो समय है, समय को कौन बता पाया? उनकी योग क्रियाएं कौन सी थीं आखिर क्या ऐसा था कि वह जल समाधि लेकर कई कई घंटे बैठ जाते थे.