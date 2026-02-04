30 घंटे तक 3 साल की बच्ची के दिमाग में घूमती रही गन बुलेट, फिर हुआ ये 'चमत्कार'
केजीएमयू के डॉक्टरों ने पहली बार किया अनोखा ऑपरेशन, चिकित्सा जगत में दुर्लभ सर्जरी कही जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 8:41 AM IST
लखनऊ: डॉक्टरों का धरती का 'भगवान' ऐसे ही नहीं कहा जाता है. कई बार डॉक्टर असाधारण काम से दुनिया और मेडिकल साइंस के लिए न केवल बड़े उदाहरण छोड़ देते हैं बल्कि मानवता का भी गौरव बढ़ाते हैं. इस बार लखनऊ KGMU के डॉक्टरों ने कुछ ऐसा ही 'चमत्कार' किया है. इस संस्थान के डॉक्टरों ने 3 साल की बच्ची की जान बचाई है. डॉक्टरों ने बेहद दुर्लभ ऑपरेशन के जरिए इस मासूम को नई जिंदगी दी है. कहा जा रहा है कि यह मेडिकल साइंस की बेहद दुर्लभ सर्जरी में एक है. चलिए आपको आगे बताते हैं इस पूरे ही मामले के बारे में.
क्या है पूरा मामला: दरअसल, 16 दिसंबर की शाम लखनऊ की रहने वाली लक्ष्मी (3) अपने घर की तीसरी मंजिल पर खेल रही थी. अचानक एक गोली उसके सिर पर आ लगी. वह गोली लगते ही बेहोश हो गई. शुरुआत में परिवार को गंभीरता का अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद बच्ची को उल्टियां हुईं और हाथ-पैर ने काम करना बंद कर दिया. पहले लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां बेड न मिलने के कारण बच्ची को केजीएमयू रेफर किया गया. यहीं से शुरू हुआ चिकित्सा का सबसे चुनौतीपूर्ण अध्याय.
जब डॉक्टर भी हुए हैरान: न्यूरो सर्जरी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अंकुर बजाज ने जब बच्ची की जांच पड़ताल की तो पता चला कि बंदूस की एक गोली उसके दिमाग में है. डॉ. अंकुर बजाज ने बताया कि हादसे के करीब साढ़े चार घंटे बाद किए गए सीटी स्कैन में गोली मस्तिष्क के बाएं हिस्से में मिली. 20- 25 घंटे के भीतर जब दोबारा और फिर तीसरी बार सीटी स्कैन कराया गया, तो हर बार गोली अलग-अलग स्थान पर पाई गई. गोली दिमाग में घूम रही थी. यह स्थिति बेहद खतरनाक थी क्योंकि गोली मस्तिष्क के भीतर लगातार स्थान बदल रही थी, जिससे महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुंचने का गंभीर खतरा बना हुआ था. ऐसे मामलों में आमतौर पर गोली स्थिर रहती है, लेकिन यह केस चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अपवाद था.
साहसिक सर्जरी, ऐतिहासिक सफलता: सर्जरी से पहले सीटी एंजियोग्राफी कराई गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गोली किसी बड़ी रक्त वाहिका को नुकसान न पहुंचाए। तमाम जोखिमों के बावजूद डॉ. अंकुर बजाज और उनकी टीम ने अद्भुत सूझबूझ और कौशल का परिचय देते हुए घूमती हुई बुलेट को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया. 18 दिसंबर की सुबह बच्ची का ऑपरेशन किया गया. गोली लगने के करीब 30 घंटे बाद डॉक्टरों को ऑपरेशन में सफलता मिली और बच्ची की जान बचाई जा सकी.
पांच दिनों तक वेंटिलेटर पर रही: सर्जरी के बाद बच्ची को पीडियाट्रिक आईसीयू में रखा गया. पांच दिन तक वह वेंटिलेटर पर रही, लेकिन धीरे-धीरे हालात सुधरे। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिन हाथ-पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, वे अब दोबारा सक्रिय हो चुके हैं और बच्ची तेजी से स्वस्थ हो रही है.
मां की आंखों से छलके आंसू: लक्ष्मी की मां ने भावुक होते हुए बताया,“हम पूरी तरह टूट चुके थे. लगा था सब खत्म हो गया लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारी बेटी को बचा लिया. आज वह फिर से हिलने-डुलने लगी है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं. लक्ष्मी की मां रेनू डॉक्टरों का धन्यवाद देते नहीं थक रही हैं.
दुनिया में पहली बार इस तरह की सर्जरी का दावा: डॉ. अंकुर बजाज ने कहा कि उपलब्ध रिसर्च और मेडिकल साहित्य में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि 3 साल की बच्ची के मस्तिष्क में घूमती हुई गोली को सफल ऑपरेशन से निकाला गया हो. यह केस न सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के मेडिकोज के लिए अध्ययन और प्रेरणा का विषय बनेगा.
