AIIMS दिल्ली में चमत्कार! स्टेज-IV कैंसर से जूझ रही महिला को मिला नया जीवन, जानिए डॉक्टर ने क्या कहा...

नई दिल्ली: दिल्ली के एम्स अस्पताल से एक ऐसी खबर, जिसने मेडिकल साइंस की ताकत को फिर साबित कर दिया है. जहां स्टेज-IV कोलन कैंसर से पीड़ित एक महिला के पेट से करीब बीस किलो का ट्यूमर निकालकर डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई है. कई अस्पतालों से इलाज कराकर निराश हो चुकी इस महिला को आखिरकार एम्स में नई जिंदगी मिली. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली 42 वर्षीय मुनमुन झा,स्टेज-IV कोलन कैंसर से पीड़ित थीं, कैंसर शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका था, पेट में गंभीर सूजन,चलना-फिरना तक मुश्किल हो गया था, कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी.

आखिरकार उम्मीद लेकर मुनमुन झा पहुंचीं देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, एम्स दिल्ली यहां प्रोफेसर डॉ. एम.डी. रे और उनकी विशेषज्ञ टीम ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन की योजना बनाई. 12 जनवरी 2026 को दो चरणों में सर्जरी की गई, करीब 19.9 किलो वजनी विशाल ट्यूमर को पूरी तरह शरीर से बाहर निकाला गया, इसके बाद 15 जनवरी को की गई HIPEC सर्जरी, जिसमें पेट के अंदर गर्म कीमोथेरेपी दवाओं से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया गया, यह सर्जरी इतनी जटिल थी कि कई घंटे तक डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर में डटी रही.