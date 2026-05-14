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आंधी-तूफान में चमत्कार, मोटरसाइकिल सवारों युवकों पर गिरा विशालकाय पेड़, चारों युवक बाल-बाल बचे

मोटरसाइकिल सवारों युवकों पर गिरा विशालकाय पेड़. ( सोर्स - सीसीटीवी फुटेज )

मोटरसाइकिल सवारों युवकों पर गिरा विशालकाय पेड़. बाल-बाल बचे. (सोर्स - सीसीटीवी फुटेज)

बुधवार को तेज हवाओं के कारण एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गुजर रहे बाइकों सवार चार युवकों पर गिर पड़ा, लेकिन किसी को खरोच तक नहीं आई.

बलरामपुर: यूपी में आंधी तूफान ने जहां भारी तबाही मचाई है और पिछले 24 घंटों में 80 से अधिक मौत की खबर है. वहीं बलरामपुर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा.

कुदरत का चमत्कार दिखाने वाला यह सीसीटीवी फुटेज बलरामपुर के श्रीनगर भैंसाहवा मार्ग का बताया जा रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवक सड़क से गुजर रहे थे, तभी तेज हवा के कारण एक विशालकाय पेड़ मोटरसाइकिल सवार युवकों पर गिर पड़ा.

मोटरसाइकिल सवार एक युवक पेड़ गिरते ही किसी तरह अपनी जान बचाकर मोटरसाइकिल को निकाल ले गया, लेकिन दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवक पेड़ की डालियों में फंस गए और किसी को खरोच तक नहीं आई, जबकि मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

मोटरसाइकिल सवार तीनों युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर राहत की सांस ली और ईश्वर का धन्यवाद कहा. बलरामपुर सदर के उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि सड़क से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार युवकों पर पेड़ गिरने की सूचना मिलने पर पहुंची, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पेड़ को सड़क से हटा कर यातायात बहाल किया जा चुका है.