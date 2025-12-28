ETV Bharat / state

स्पीति में -20 डिग्री तक लुढ़का पारा, बर्फीली ठंड के बीच लाहौल घाटी में पहुंच रहे सैलानी

लाहौल घाटी के शिंकुला पास की बात करें तो यहां पर सैलानी माइनस 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के बीच भी घूमने के लिए आ रहे हैं. हालांकि ब्लैक आइस के चलते यहां पर गाड़ियों के फिसलने के मामले भी सामने आ रहे हैं. जिससे हादसों का खतरा भी बना हुआ है. वहीं, स्पीति घाटी में अब पारा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है. जिससे लोगों के रोजमर्रा की दिनचर्या भी खासी प्रभावित हो रही है.

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में इन दिनों तापमान माइनस में पहुंचा हुआ है. जिससे इलाके में ठंड बहुत बढ़ गई है. हालांकि अभी तक यहां पर बर्फबारी नहीं हुई है. अभी भी घाटी के लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तापमान माइनस में होने से क्षेत्र में शीतलहर जारी है. जिसके चलते यहां नदी-नाले जम गए हैं और इससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है.

स्पीति में कृषि कार्य ठप

स्पीति घाटी के निवासी तोबदन, ऊर्जेन, ताशी दावा ने बताया कि इन दिनों स्पीति घाटी में कृषि कार्य ठप पड़े हुए हैं. वहीं, प्राकृतिक जल स्त्रोत भी जम गए हैं, जिससे उन्हें पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है. दूर-दराज से उन्हें पानी ढोना पड़ रहा है और मवेशियों को भी पानी पिलाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाना पड़ रहा है. हालांकि इस बार अभी तक स्पीति घाटी में बर्फबारी नहीं हुई है. ऐसे में घाटी के लोगों को बर्फबारी का भी इंतजार है, ताकि आगामी कृषि सीजन के दौरान उन्हें पानी की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

लाहौल घाटी के स्थानीय निवासी चंद्र मोहन, कुंगा बौद्ध और किशन ठाकुर ने बताया, "बर्फबारी न होने के चलते फिलहाल लाहौल घाटी में वाहनों की आवाजाही सामान्य है और सैलानियों के आने से घाटी में पर्यटन कारोबार भी चमक रहा है. सुबह और शाम के समय तापमान माइनस में जा रहा है, लेकिन दोपहर के समय स्थिति सामान्य है."

हिमाचल में ड्राई स्पेल जारी

गौरतलब है कि लाहौल-स्पीति में अक्टूबर महीने में बर्फबारी शुरू हो जाती थी. दिसंबर तक घाटी पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक जाती थी. सैलानियों के लिए घाटी को करीब 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार दिसंबर महीना बीतने को है, लेकिन बर्फबारी का कोई नामोनिशान नहीं है. जिससे ये क्षेत्र सैलानियों के लिए भी खुले हुए हैं. हालांकि बर्फबारी न होने से घाटी में कृषि कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश बीते दो महीनों से ड्राई स्पेल की स्थिति झेल रहा है. प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी नहीं हो रही है, जिससे किसान-बागवान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.