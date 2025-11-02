260 रुपए चोरी के आरोपी टकसाल कर्मी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- विभागीय जांच और अपराधिक कार्यवाही साथ चलेगी
सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों ने 20 रुपये के 13 सिक्के चोरी करने के आरोप में कर्मचारी को पकड़ा था. एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी.
Published : November 2, 2025 at 10:58 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार की टकसाल से 260 रुपए के सिक्के चोरी करने के आरोपी कर्मचारी को राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने नोएडा की टकसाल के कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और विभागीय जांच एक साथ चलाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार की टकसाल में सिक्कों की ढलाई का काम होता है. इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर है. निष्पक्ष जांच से संस्था में पादर्शिता आएगी और कर्मचारियों में विश्वास पैदा होगा. यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने विभागीय जांच व निलंबन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी.
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आनंद कुमार की याचिका पर दिया है. नोएडा स्थित टकसाल में असिस्टेंट-ग्रेड तृतीय के पद पर याची आनंद कुमार कार्यरत था. 19 दिसंबर 2024 को ड्यूटी के दौरान टकसाल के गेट पर सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों ने 20 रुपये के 13 सिक्के चोरी करने के आरोप में उसे पकड़ लिया. इस मामले में कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
पुलिस ने 27 दिसंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया. इससे पहले टकसाल अधिकारियों ने 3 दिसंबर 2024 को एक आरोप पत्र जारी करते हुए विभागीय जांच भी शुरू कर दी थी. साथी ही याची को 19 दिसंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया. याची कर्मचारी ने इस विभागीय जांच व निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी.
याची के अधिवक्ता का कहना था कि एक ही मामले में दो कार्यवाही (विभागीय जांच व आपराधिक कार्यवाही) एक साथ नहीं चल सकती है. दोनों कार्यवाहियों में सबूत समान हैं. ऐसे में विभागीय जांच को जारी रखने से याची के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा और उसे बचाव में नुकसान होगा. वहीं प्रतिवादी अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने दलील दी कि आपराधिक कार्यवाही व विभागीय जांच में सबूत अलग-अलग हैं. साथ दोनों कार्यवाहियों का उद्देश्य अलग-अलग है. इसलिए दोनों कार्यवाहियां एक साथ चल सकती हैं.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची पर भारत सरकार की टकसाल से रुपयों की चोरी करने का आरोप है. ऐसे में गंभीर मामले के आरोपी को संस्था में काम करने देना संस्था के हितों के लिए सही नहीं होगा. जांच पर रोक लगाने से जवाबदेही की कमी की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. टकसाल जैसे संवेदनशील संस्थान के हित में जांच को लंबित रखना उचित नहीं है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए विभागीय जांच को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता को जांच की कार्यवाही में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है.
