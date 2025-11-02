ETV Bharat / state

260 रुपए चोरी के आरोपी टकसाल कर्मी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- विभागीय जांच और अपराधिक कार्यवाही साथ चलेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )