बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, परिसीमन को लेकर आया अपडेट
बिहार पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन पर ही होंगे. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा. पढ़ें खबर
Published : June 29, 2026 at 7:07 PM IST
पटना : बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस बार पंचायत चुनाव से पहले किसी प्रकार का नया परिसीमन नहीं किया जाएगा. चुनाव मौजूदा पंचायत सीमाओं के आधार पर ही संपन्न कराए जाएंगे. हालांकि, आरक्षण रोस्टर में नियमानुसार बदलाव किया जाएगा, ताकि विभिन्न वर्गों को क्रमवार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके.
पुराने परिसीमन पर ही होंगे चुनाव : मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराने की दिशा में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटे हुए हैं. उन्होंने बताया कि परिसीमन की प्रक्रिया व्यापक प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय अभ्यास से जुड़ी होती है, इसलिए इसे फिलहाल चुनाव से पहले लागू नहीं किया जाएगा. वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित पंचायत सीमाएं ही प्रभावी रहेंगी और इन्हीं के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे.
''पंचायत प्रतिनिधियों के आरक्षण का रोटेशन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी कारण इस बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा, लेकिन पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा. इससे चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होगा और समय पर स्थानीय निकायों का गठन सुनिश्चित किया जा सकेगा.''- दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री
'समय पर चुनाव होना बेहद आवश्यक' : दीपक प्रकाश ने संकेत दिया कि भविष्य में नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद परिसीमन पर विचार किया जा सकता है. फिलहाल सरकार की प्राथमिकता पंचायत चुनावों को पारदर्शी, समयबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है. मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव होना बेहद आवश्यक है.
लगातार जारी है तैयारी : पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार, चुनाव की तैयारियां विभिन्न स्तरों पर शुरू हो चुकी हैं. मतदाता सूची के अद्यतन, आरक्षण निर्धारण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है. विभाग का प्रयास है कि सभी औपचारिकताओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए. राज्य में इस वर्ष के अंत में पंचायत चुनाव होना है.
EVM को लेकर विचार-विमर्श : मंत्री दिपक प्रकाश ने यह भी बताया कि इस बार पंचायत चुनावों में तकनीक के अधिक उपयोग पर जोर दिया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को लेकर भी विचार-विमर्श जारी है, ताकि मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा सके. हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय आयोग द्वारा ही लिया जाएगा. बहरहाल, मंत्री के इस स्पष्ट रुख के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार के आगामी पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे.
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