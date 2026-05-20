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सुकमा का मिनपा बना मिसाल, जहां चलती थी गोलियां वहां गूंज रही है खुशियों की किलकारी

पहले जहां गर्भवती मरीजों को उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जिला अस्पताल तक पहुंचाया जाता था, इस प्रक्रिया में कई महिलाओं की जान तक चली जाती थी. नवजात शिशुओं की मौत तक हो जाती थी. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मेहनत और लगन से मिनपा गांव की एक झोपड़ी को अस्पताल में तब्दील कर दिया है. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने गांव के लोगों को विश्वास दिलाया कि वो मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े हैं. बीमार होने पर उनको ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी है.

सुकमा: कभी नक्सल प्रभावित जिला रहे सुकमा की तस्वीर तेजी से बदल रही है. यहां का मिनपा गांव दूर दराज के गांवों में से एक है. कभी यहां दिन और रात दोनों वक्त गोलियों और बमों के धमाकों की आवाज गूंजा करती थी. लेकिन आज यहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है. अब यहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है. गांव के लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है. छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित मरीजों को बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब गांव में स्वास्थ्य विभाग की मदद से लोगों को इलाज और दवाएं दोनों समय पर मिल रही हैं.

गांव के लोगों को भी स्वास्थ्य कर्मियों पर भरोसा जगा और उन्होने उनका साथ दिया. गांव के लोग अब उनके स्वास्थ्य शिविर में बच्चों को टीका दिलाने और बहू बेटियों को गर्भावस्था में जांच के लिए ले जाने लगे हैं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मिनपा में देखने को मिला है. अब सीएम विष्णु देव साय की पहल पर मिनपा में भव्य उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भी निर्माण हो चुका है. इस भवन में अत्याधुनिक प्रयोगशाला, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता है. इस केंद्र को सुदूर अंचल के हजारों ग्रामीणों के लिए संजीवनी केंद्र सरकार ने बना दिया है.

बदल रही है मिनपा की तस्वीर (ETV Bharat)

दर्जनों गांवों के लिए बना वरदान

यह उप स्वास्थ्य केंद्र अब मिनपा सहित दुलेड़, एलमागुंडा, भाटपाड़, पोट्टेमडगू, टोंडामरका और गुंडराजपाड़ जैसे दुर्गम गांवों की लगभग 3,593 आबादी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन चुका है. यहां प्रतिदिन 15 से 20 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि हर महीने करीब 4 सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराए जा रहे हैं. यह आंकड़ा सिर्फ एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन माताओं के चेहरे की मुस्कान है जिन्हें अब सुरक्षित मातृत्व का भरोसा मिला है.





बदल रही है मिनपा की तस्वीर (ETV Bharat)

नाइट कैंप लगाकर होता है लोगों का इलाज

सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आती है, जब स्वास्थ्य कर्मी कठिन जंगलों को पार कर गांवों तक पहुंचते हैं. पोट्टेमडगू, दुलेड़, गुंडराजपाड़ और भाटपाड़ जैसे पहुंचविहीन गांवों में आज भी कई बार पैदल चलकर जाना पड़ता है. रास्ते इतने कठिन होते हैं कि एक ही दिन में लौट पाना संभव नहीं हो पाता. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहीं रुककर “नाइट कैंप” लगाते हैं. जंगलों के बीच, रात के सन्नाटे में लालटेन और टॉर्च की रोशनी के सहारे मरीजों की जांच और उपचार किया जाता है.

बदल रही है मिनपा की तस्वीर (ETV Bharat)

उप स्वास्थ्य केंद्र के बनने से स्वास्थ्य सेवाएं हुई मजबूत

इस सफलता के पीछे मितानिनों, एएनएम, सीएचओ, सुपरवाइजर, सेक्टर मेडिकल ऑफिसर और जिला प्रशासन की अथक मेहनत छिपी है. दिन-रात की कड़ी मेहनत, कठिन परिस्थितियों में निरंतर सेवा और ग्रामीणों के भरोसे ने इस केंद्र को राष्ट्रीय पहचान दिलाई. मिनपा की यह कहानी सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उस बदलते बस्तर की तस्वीर है जहां अब गोलियों की गूंज से ज्यादा विकास की आवाज सुनाई दे रही है. यह कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों, प्रशासन संवेदनशील हो और जनता का विश्वास साथ हो, तो सबसे कठिन रास्ते भी विकास की मंजिल तक पहुंच सकते हैं.

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