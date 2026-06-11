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मिनपा की नई पहचान: बंदूक की धमक से निकलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों तक पहुंचा बस्तर का यह गांव

उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 20 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं. हर महीने 4 से 5 सुरक्षित प्रसव कराए जा रहे.

NIYADA NELLANAR SCHEME
मिनपा की नई पहचान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 6:04 PM IST

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सुकमा: मिनपा के उप स्वास्थ्य केंद्र ने 94.93 प्रतिशत अंकों के साथ राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) सर्टिफिकेट हासिल कर पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है. यह उपलब्धि सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र की सफलता नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की जीत है, जिसने नक्सलवाद की वजह से दशकों तक संघर्ष, भय और उपेक्षा का दौर देखा है.

मिनपा का नाम साल 2020 में उस भीषण नक्सली हमले के कारण देशभर में चर्चित हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों के कई जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. उस समय यह इलाका नक्सलियों के मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाता था.

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मिनपा की नई पहचान

पहले मिनपा तक पहुंचना भी चुनौती माना जाता था. स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी ठीक नहीं थी. एक छोटी सी झोपड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र था, जो संसाधनों और सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा था. साल 2024 में प्रशासन ने यहां आधुनिक भवन बनवाया. आज इस स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशाला, स्वच्छ वार्ड, आवश्यक दवाएं और प्रशिक्षित स्टाफ है.

यह उप स्वास्थ्य केंद्र केवल मिनपा तक सीमित नहीं है. दुलेड़, एलमागुंडा, भटपाड़, पोट्टेमडगू, टोंडामरका और गुंडराजपाड़ जैसे दूरस्थ और कभी नक्सल प्रभावित गांवों के लगभग 3,593 ग्रामीण इस पर निर्भर हैं. जिन ग्रामीणों को कभी इलाज के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उन्हें अब गांव के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं.

मिनपा को मिला NQAS सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि विकास अब सुदूर अंचलों तक पहुंच रहा है. कभी चुनौतियों के लिए पहचाना जाने वाला यह क्षेत्र आज गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। यह पूरे सुकमा के लिए गौरव का क्षण है:अमित कुमार, कलेक्टर

उप स्वास्थ्य केंद्र के बनने से बदल रही जिंदगी

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कठिन जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार कर ग्रामीणों तक पहुंचते हैं. कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि शाम होने के बाद वापस लौटना संभव नहीं होता. ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारी गांवों में ही रुककर ‘नाइट कैंप’ लगाते हैं. टॉर्च और लालटेन की रोशनी में मरीजों का उपचार करते ये कर्मचारी सेवा और समर्पण की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं, जो किसी भी सम्मान से बड़ी है.

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मरीजों को मिल रहा समय पर इलाज

आज मिनपा उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 20 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. हर महीने 4 से 5 सुरक्षित संस्थागत प्रसव भी कराए जा रहे हैं. कलेक्टर अमित कुमार ने भी इस उपलब्धि को पूरे सुकमा जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण बताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और ‘नियद नेल्लानार’ योजना की प्राथमिकताओं के कारण सुदूर अंचलों तक विकास पहुंच रहा है और लोगों का सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है.

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