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लोहरदगा के बाल मजदूरों से लातेहार में करायी जा रही थी मजदूरी, 10 नाबालिग रेस्क्यू

लातेहार समाहरणालय के पास ही निर्माण कार्य में बाल मजदूरी करायी जा रही थी. 10 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 4:00 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 4:52 PM IST

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लातेहार: जिला मुख्यालय में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. लातेहार उपायुक्त को सूचना मिली कि जिला समाहरणालय के निकट ही बन रहे कंट्रोल रूम भवन के निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में बाल मजदूरों से मजदूरी करायी जा रही है.

जिसके बाद डीसी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण, बाल कल्याण समिति और श्रम विभाग की टीम ने संयुक्त छापामारी करते हुए निर्माण स्थल से 10 बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया. विभाग के द्वारा दोषी संवेदक पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जा रही है.

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी का बयान (Etv Bharat)

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम के भवन का निर्माण कार्य हो रहा है. यह स्थल लातेहार उपायुक्त कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के बिल्कुल निकट है. इसके बावजूद संवेदक के द्वारा धड़ल्ले से यहां बड़ी संख्या में बाल मजदूरों से मजदूरी कराई जा रही थी. भवन निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को मजदूरी कार्य में लगाए जाने की सूचना जब लातेहार डीसी को मिली तो उन्होंने इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए बाल संरक्षण इकाई और श्रम विभाग को मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

डीसी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा श्रम विभाग के पदाधिकारी संयुक्त रूप से टीम बनाकर निर्माण स्थल पर छानबीन करने पहुंचे. टीम जब निर्माण स्थल पर पहुंची तो वहां लगभग 10 नाबालिग बच्चियां मजदूरी कर रही थी. विभागीय अधिकारियों ने नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू करते हुए संवेदक से जवाब तलब किया.

लोहरदगा की रहने वाली थी सभी बाल मजदूर

लातेहार कंट्रोल रूम के भवन निर्माण कार्य में बाल मजदूर के रूप में काम कर रही सभी बच्चियां लोहरदगा जिले की थीं. ठेकेदार के द्वारा थोड़े से पैसे बचाने के लिए समाहरणालय के निकट दूसरे जिले से बाल मजदूरों को बुलाकर मजदूरी कराई जा रही थी. इसकी सूचना गुप्त रूप से किसी ने उपायुक्त को दे दी. फिलहाल, बाल संरक्षण इकाई के द्वारा रेस्क्यू की गई सभी नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है.

बाल मजदूरी अपराध है- रीना कुमारी

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर बाल संरक्षण की टीम के साथ बाल कल्याण समिति और श्रम विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 10 नाबालिग मजदूरों का रेस्क्यू किया है. उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है.

बाल संरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि बाल मजदूरी अपराध है. उन्होंने लोगों से अपील किया कि किसी भी सूरत में बच्चों को मजदूरी के कार्य में ना लगाएं. उन्होंने कहा कि लोगों को इसके लिए विभागीय स्तर पर जागरूक भी किया जा रहा है. बाल संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर कमेटी गठित कर उसे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया जारी है.

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Last Updated : March 26, 2026 at 4:52 PM IST

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