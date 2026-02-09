ETV Bharat / state

अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिगों ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

कोडरमा के डोमचांच में दो अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिगों ने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Koderma Suicide case
डोमचांच पुलिस थाना (Etv Bharat)
कोडरमा: जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों से आत्महत्या के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं. अलग-अलग घटनाओं में एक नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. दोनों घटनाएं कल रात हुई.

पहली घटना तेतरियाडीह में हुई, जहां एक नाबालिग लड़के ने अपनी जान दे दी. लड़के की मां ने बताया कि उसके पति ड्राइवर का काम करते हैं और काम के सिलसिले में गांव से बाहर थे. वह अपने बेटे और बेटी के साथ घर पर थी. रात के खाने के बाद, सभी अपने-अपने कमरों में सोने चले गए. सुबह जब वह अपने बेटे को जगाने उसके कमरे में गई, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया. फिर दरवाजा तोड़ा गया. अंदर जाने पर उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया. लड़का 11वीं क्लास का छात्र था.

दूसरी घटना बेहराडीह गांव में हुई, जहां एक नाबालिग लड़की ने भी आत्महत्या कर ली. लड़के और लड़की की मौत की कहानी मिलती-जुलती है. कल रात, लड़की के परिवार वालों ने खाना खाया और सोने के लिए अपने-अपने कमरों में चले गए. सुबह जब लड़की की मां ने उसे जगाने की कोशिश की, तो उसने दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद लड़की के पिता ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अपनी बेटी को मृत पाया. मृतका 10वीं क्लास की छात्रा थी और फिलहाल 10वीं की परीक्षा दे रही थी.

दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने पर डोमचांच पुलिस दोनों घरों में पहुंची, शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. डोमचांच थाना प्रभारी अभिमन्यु परिहार ने बताया कि अभी तक मृतकों के परिवारों की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है. पुलिस मामलों के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

