जल्दी पैसा कमाने का लालच में साइबर फ्रॉड के दलदल में फंस रहे मेवात के नाबालिग, जानिए वजह और बचाव के तरीके
अप्रैल 2023 से 15 नवंबर 2025 तक जिले में साइबर अपराध में लिप्त मिले 46 नाबालिग पुलिस निरुद्ध कर चुकी है.
Published : December 5, 2025 at 9:56 AM IST
अलवर: जिले के मेवात क्षेत्र में शातिर ठगों के साथ ही बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों की साइबर अपराध में संलिप्तता चिंताजनक है. कम उम्र में साइबर अपराध के दलदल में फंसने का कारण जल्दी और आसान तरीके से पैसा कमाने की चाह रहा है. अलवर पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल 2023 से 15 नवंबर 2025 तक जिले में साइबर अपराध में लिप्त मिले 46 नाबालिग को पुलिस निरुद्ध कर चुकी है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि जिले में साइबर अपराध पर रोक के लिए पुलिस कार्रवाई में अप्रैल 2023 से 15 नवंबर 2025 तक 46 नाबालिगों को साइबर अपराध में लिप्तता के चलते निरुद्ध किया. डिटेन नाबालिग विभिन्न तरीकों से साइबर अपराध में संलिप्त रहे. मेवात में शातिर साइबर ठग साइबर फ्रॉड नेटवर्क में नाबालिगों को लालच देकर ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं. छोटी उम्र में नाबालिगों के पास मोबाइल फोन की उपलब्धता, तकनीक का बढ़ता उपयोग और परिजनों की निगरानी की कमी के चलते बच्चों को गलत राह पर धकेल रही है. महंगे शौक व जल्द पैसे कमाने की चाह भी नाबालिगों को साइबर क्राइम की ओर धकेल रही है.
विभिन्न तरीकों से अपराध: एएसपी कांबले ने बताया कि साइबर ठगी के तरीकों में फिशिंग लिंक भेजना, केवाईसी अपडेट के नाम पर बैंक डिटेल्स लेना, ऑनलाइन लोन ऐप्स के जरिए डेटा चोरी, सोशल मीडिया हैकिंग और फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. ज्यादातर नाबालिग इन गतिविधियों को छोटी गलती समझकर करते हैं, जिससे वे कानूनी जटिलताओं में फंस जाते हैं.
रोक के लिए पुलिस दे रही ट्रेनिंग: एएसपी कांबले ने बताया कि साइबर अपराध पर सख्ती और रोकथाम के लिए प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साइबर कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया गया है. अलवर जिले में 120 पुलिसकर्मियों को साइबर कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया. इन कमांडो को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ऑनलाइन ठगी पर रोक के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया. जिले के 220 पुलिसकर्मी साइबर एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं.
ये हैं जिले के हॉट स्पॉट: एएसपी ने बताया कि अलवर जिले में साइबर क्राइम के हॉट स्पॉट के रूप में गोविंदगढ़, नौगांवा, रामगढ़, बगड़ तिराहा चिन्हित हैं. पुलिस लगातार इन क्षेत्रों में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है. मेवात में लोगों को समझाइश की जा रही है कि वे साइबर अपराध से दूर रहें. नाबालिगों को इस दलदल से दूर रखें. विभिन्न थाना पुलिसकर्मी क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को समझाइश कर नाबालिग बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए जागरुक कर रहे हैं.
साइबर ठगी की ओर आकर्षित नाबालिग
- जिले में शातिर साइबर ठग नाबालिगों को कर रहे दलदल में संलिप्त
- साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को अलवर पुलिस कर रही कार्रवाई
- अप्रैल 2023 से 15 नवंबर 2025 तक 46 नाबालिग निरुद्ध
- सभी निरुद्ध नाबालिग विभिन्न माध्यम से थे अपराध में संलिप्त
- जल्द पैसा कमाने का लालच धकेल रहा अपराध के दलदल में
- नई तकनीक का गलत उपयोग व निगरानी की कमी मुख्य कारण
- साइबर अपराध पर अंकुश के लिए प्रशिक्षित हुए पुलिसकर्मी
- जिले के 120 पुलिसकर्मियों को मिला साइबर कमांडो का प्रशिक्षण
- जिले के 220 पुलिसकर्मी संभाल रहे साइबर एक्सपर्ट की जिम्मेदारी
- जिले में रामगढ़, गोविंदगढ़, नौगांवा व बगड़ तिराहा बना हॉट स्पॉट
- हॉट स्पॉट क्षेत्र में चल रही अलवर पुलिस की लगातार कार्रवाई
- पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार नागरिकों की सहायता ले रहे