जल्दी पैसा कमाने का लालच में साइबर फ्रॉड के दलदल में फंस रहे मेवात के नाबालिग, जानिए वजह और बचाव के तरीके

साइबर क्राइम थाना अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के मेवात क्षेत्र में शातिर ठगों के साथ ही बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों की साइबर अपराध में संलिप्तता चिंताजनक है. कम उम्र में साइबर अपराध के दलदल में फंसने का कारण जल्दी और आसान तरीके से पैसा कमाने की चाह रहा है. अलवर पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल 2023 से 15 नवंबर 2025 तक जिले में साइबर अपराध में लिप्त मिले 46 नाबालिग को पुलिस निरुद्ध कर चुकी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि जिले में साइबर अपराध पर रोक के लिए पुलिस कार्रवाई में अप्रैल 2023 से 15 नवंबर 2025 तक 46 नाबालिगों को साइबर अपराध में लिप्तता के चलते निरुद्ध किया. डिटेन नाबालिग विभिन्न तरीकों से साइबर अपराध में संलिप्त रहे. मेवात में शातिर साइबर ठग साइबर फ्रॉड नेटवर्क में नाबालिगों को लालच देकर ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं. छोटी उम्र में नाबालिगों के पास मोबाइल फोन की उपलब्धता, तकनीक का बढ़ता उपयोग और परिजनों की निगरानी की कमी के चलते बच्चों को गलत राह पर धकेल रही है. महंगे शौक व जल्द पैसे कमाने की चाह भी नाबालिगों को साइबर क्राइम की ओर धकेल रही है. एएसपी कांबले बोले... (ETV Bharat Alwar) पढ़ें: जयपुर में दो फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले 60 गिरफ्तार