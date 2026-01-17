डिजिटल युग में बहक रहे कदम: 2 साल में 60 साइबर अपराध में पकड़े गए, हर महीने 14 नाबालिग चढ़ रहे पुलिस के हत्थे
पुलिस के अनुसार पहले लूट, चोरी और डकैती जैसे मामले में नाबालिग लिप्त पाए जाते थे, अब साइबर अपराध के मामले ज्यादा हैं.
Published : January 17, 2026 at 7:43 PM IST
अलवर: वर्तमान डिजिटल युग में ज्यादातर युवा तकनीक का सहारा लेकर अपना भविष्य संवारने में जुटे हैं, वहीं कई ऐसे युवा भी हैं जो टेक्नोलॉजी का गलत तरह से उपयोग कर अपराध की राह पकड़ रहे हैं. यही कारण है कि पिछले दो साल में पुलिस को जिले में 50 से ज्यादा बच्चे साइबर अपराध में लिप्त मिले हैं. छोटी उम्र में अपराध के दलदल में फंसने वाले बच्चों के आंकड़ों पर गौर करें, तो अपराध की राह पकड़ चुके करीब 14 नाबालिग हर महीने पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं.
बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय डिजिटल व तकनीक का है और अनेक नाबालिग इस तकनीक का उपयोग अपना जीवन संवारने के बजाय छोटे समय के लाभ के लिए अपराधिक कृत्यों को अंजाम देने में कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले नाबालिग लूट, चोरी, डकैती जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर साइबर अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अपराध की राह पकड़ चुके ऐसे नाबालिगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
दो साल में 60 नाबालिग साइबर अपराध में मिले लिप्त: जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से सितंबर 2025 तक 332 बच्चे विभिन्न अपराधों में लिप्त पाए गए. इनमें ज्यादातर की उम्र 7 से 17 वर्ष के बीच है. इनमें प्रमुख बात यह है कि साइबर अपराध में 60 नाबालिग लिप्त पाए गए. यानी अनेक नाबालिग एवं किशोर अवस्था के बच्चे तकनीक का गलत उपयोग कर साइबर अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं. इनमें साइबर अपराधों में पकड़े गए करीब 22 बच्चों की उम्र 16 से 17 वर्ष पाई गई. रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2025 के बीच 159 नाबालिग अपराधों में शामिल पाए गए. इनमें 40 बच्चे दुष्कर्म, 14 हत्या के प्रयास और 5 हत्या के मामलों में पकड़े गए. वहीं बीते दो वर्षों में कुल 332 नाबालिग अपराध में लिप्त पाए गए. इस तरह जिले में हर माह औसतन 14 बच्चे अपराध में फंस पुलिस के शिकंजे में आ रहे हैं.
जल्द पैसा कमाने का लालच: एडवोकेट संजीव कारगवाल ने बताया कि छोटी उम्र में बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ कर जल्द पैसा कमाने के लिए अपराध के दलदल फंस जाते हैं. वहीं कई शातिर अपराधी भी अपना कार्य आसान करने के लिए छोटी उम्र के बच्चों को लालच देकर अपराध की दुनिया में शामिल करा लेते हैं. ये शातिर अपराधी बच्चों को पैसों का लालच देकर पहले अपराध में शामिल करते हैं और पुलिस शिकंजे में खुद को फंसता देख इन मासूमों को पुलिस के हवाले करवा देते हैं. इससे शातिर अपराधी तो बच निकलता है और नाबालिग अपराध में पकड़े जाते हैं.
'संप्रेक्षण गृह में बच्चों को सिखाते हैं अनुशासन': संजय वर्मा ने बताया कि छोटी उम्र के बच्चों को अपराध के दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि नाबालिग एवं छोटी उम्र के बच्चों को बाल संप्रेक्षण गृह में अनुशासन में रहना सिखाया जाता है. इसके अलावा उन्हें प्रतिदिन सुबह योग, प्रार्थना, खेलकूद व पढ़ाई कराई जाती है. काउंसलर से विधि से संघर्षरत बालकों की काउंसलिंग कराई जाती है, जिससे वे अनुशासन में रहकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें. उन्होंने बताया कि 18 साल होने तक विधि से संघर्षरत बच्चों को बाल संप्रेक्षण गृह में काउंसलिंग कराई जाती है.
'बच्चों के साथ समय बिताएं': एडवोकेट संजीव कारगवाल और संजय वर्मा ने कहा कि बाल अपराध पर रोक लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि परिजन अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके साथ समय बिताएं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जमाने में बच्चा फोन पर कितना समय कहां पर व्यतीत कर रहा है, इसकी जानकारी रखें. साथ ही बच्चों के व्यवहार पर भी ध्यान रखना जरूरी है. वहीं एडिशनल एसपी शरण कांबले ने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ अलवर पुलिस की ओर से लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है. इसमें परिजनों को भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने अलवर पुलिस के साथ मिलकर साइबर अपराध पर रोक लगाने व जागरूकता के लिए पहल भी की है.