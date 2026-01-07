ETV Bharat / state

खेत से मटर तोड़कर खाने पर नाबालिगों से बेरहमी, बंधक बनाकर की मारपीट, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर : बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिगों से बेरहमी करने का मामला सामने आया है. नाबालिगों की बंधक बनाकर पिटाई की गई है. पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे मटर तोड़ने के लिए खेत के अंदर गए थे.इसी दौरान खेत के मालिक ने उन्हें देख लिया और पिटाई कर दी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.



मटर तोड़कर खाने पर बनाया बंधक



बलरामपुर जिले के राजपुर थाना के लडुवा गांव में नाबालिग बच्चों के साथ निर्ममता की गई. दोनों नाबालिग बच्चों ने खेत में लगा मटर तोड़कर खाया था.जिसके बाद युवक ने दोनों बच्चों को बांधकर पिटाई कर दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.



शिकायत मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी



इस मामले में आवेदक की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राजपुर थाने में धारा- 137(2), 296, 351(2), 115(2), 127(2) BNS के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की.आरोपी ने बताया कि बीते रविवार को पड़ोसी का बेटा और चाचा का बेटा बाड़ी में लगे फसल मटर को तोड़कर खा रहे थे.इसे देखने बाद गुस्सा आ गया.गुस्से में आकर दोनों के हाथ को कपड़े से बांधकर अपने घर लाया और हाथ मुक्का और पैर से मारपीट की.