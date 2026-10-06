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कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोटा ग्रामीण ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले के एक थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ गई. अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उसे मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.