कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती
बालिका जानकार महिला के घर मेहंदी लगाने गई, जहां से आरोपी उसे गांव के एक घर में ले गया एवं वारदात को अंजाम दिया.
Published : October 6, 2026 at 4:56 PM IST
कोटा: जिले के एक थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ गई. अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उसे मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सांगोद के पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र जैन ने बताया, सोमवार को एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया. जैन इस प्रकरण के सिलसिले में बालिका से मिलने सोमवार रात ही कोटा पहुंच गए थे. परिजनों की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया. मामले में अनुसंधान किया जा रहा है.
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साथ पढ़ता आरोपी: घटना के इलाके के थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता नाबालिग और आरोपी एक साथ 12वीं में पढ़ते हैं. घटना के बाद नाबालिग बालिका की तबीयत बिगड़ गई. उसे मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब उसकी तबीयत में सुधार है. स्वस्थ होने के बाद उसके बयान कराएंगे.
मेहंदी लगाने गई..महिला की भूमिका संदिग्ध: पीड़िता के पिता का कहना था कि बालिका अपनी जानकार महिला के घर मेहंदी लगाने गई थी. जहां से आरोपी लड़का उसे लेकर चला गया. साथ ही गांव के ही एक घर में दुष्कर्म किया गया है. इस घटनाक्रम में महिला की भूमिका संदिग्ध है. घटना के बाद उनकी बेटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो तत्काल उपचार के लिए कोटा लाए. ब्लीडिंग ज्यादा होने के बाद दो यूनिट से ज्यादा रक्त चढ़ाया गया. उन्होंने आरोपियों को सख्त एक्शन और सजा देने की मांग की.
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