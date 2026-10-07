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थाने में तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में नाबालिग की मौत, परिजनों ने लगाए पुलिस पर मारपीट के आरोप

मुहाना थाना पुलिस ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजधानी जयपुर की मुहाना थाना पुलिस पर एक नाबालिग किशोर से मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं. घायल किशोर की मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से इनकार कर दिया. हालांकि, समझाइश के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाकर शव ले लिया. अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जा रही है. मृतक ऋतुराज लुहार की मां हेमा ने पुलिस पर बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लेने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. जबकि थानाधिकारी मुकेश कुमार खराड़िया ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और वे ही उसे थाने लेकर पहुंचे. तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया.