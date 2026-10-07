थाने में तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में नाबालिग की मौत, परिजनों ने लगाए पुलिस पर मारपीट के आरोप
मुहाना थानाधिकारी मुकेश कुमार खराड़िया ने पुलिस द्वारा मारपीट करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है.
Published : October 7, 2026 at 1:43 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की मुहाना थाना पुलिस पर एक नाबालिग किशोर से मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं. घायल किशोर की मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से इनकार कर दिया. हालांकि, समझाइश के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाकर शव ले लिया. अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जा रही है. मृतक ऋतुराज लुहार की मां हेमा ने पुलिस पर बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लेने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. जबकि थानाधिकारी मुकेश कुमार खराड़िया ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और वे ही उसे थाने लेकर पहुंचे. तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती रहा : मृतक ऋतुराज लुहार की मां मंदसौर (मध्यप्रदेश) निवासी हेमा ने मुहाना थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति प्रकाश लुहार 17 सितंबर को दुबई से आए थे. इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. उसके बेटे ऋतुराज को 20 सितंबर को मंदसौर से जयपुर बुलाया गया. हेमा का आरोप है कि मुहाना थाने में तीन पुलिसकर्मियों ने ऋतुराज को अवैध रूप से हिरासत में रखा और मारपीट की. जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. पहले उसे निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां से सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर किया. आईसीयू में उपचार के दौरान उसने सोमवार को दम तोड़ दिया.
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न्यायिक जांच के बाद बनी सहमति : ऋतुराज की मौत के बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कथित रूप से मारपीट की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को सजा देने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और मुआवजा देने की मांग की और पोस्टमार्टम करवाने व शव लेने से इनकार कर दिया. हालांकि, बाद में पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने पर सहमति बनी और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.
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पिता ने सस्ता सोना लाने के लिए 22 लाख : इस घटनाक्रम को लेकर मुहाना थानाधिकारी मुकेश कुमार खराड़िया ने पुलिस द्वारा मारपीट करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि ऋतुराज के साथ कुछ लोगों ने होटल में मारपीट की. जिसे लेकर ऋतुराज की मां ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है. जांच जारी है. वे बोले, ऋतुराज के पिता प्रकाश लुहार ने दुबई से सस्ता सोना लाने के नाम पर भीलवाड़ा निवासी मनोज, लोकेंद्र और महेश से 22 लाख रुपए लिए थे. जिन्होंने पहले प्रकाश को जयपुर में एक होटल में बुलाया और फिर उसके बेटे ऋतुराज को बुलाया. प्रकाश 21 सितंबर को होटल से भाग गया.
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पिता को उधार देने वाले लाए, तबीयत बिगड़ी : उनका कहना है कि 22 सितंबर को मनोज और उसके साथी ऋतुराज को मुहाना थाने लेकर आए थे. इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई. तबीयत बिगड़ने पर मनोज व उसके साथियों ने पुलिस के साथ उसे अस्पताल पहुंचाया था. जहां वह आईसीयू में भर्ती था और उसका उपचार चल रहा था. उसने सोमवार को दम तोड़ दिया. परिजनों से समझाइश कर पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया है. मृतक की मां की ओर से पहले थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया. जिसकी जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे. उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. जांच में ऋतुराज के साथ होटल में मारपीट होने की बात सामने आई है.