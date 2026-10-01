फरीदाबाद के खंडहर में नाबालिग छात्रा से रेप, दोस्त से भी कुकर्म, ट्यूशन के बाद मिलने गई थी, एक महीने बाद दरिंदगी का खुलासा
हरियाणा के फरीदाबाद में नाबालिग किशोरी और उसके दोस्त के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है.
Published : October 1, 2026 at 9:50 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 13 वर्षीय किशोरी और उसके 16 वर्षीय नाबालिग दोस्त के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ युवक दोनों को एक सुनसान और खंडहरनुमा इमारत में ले गए और वहां धमकाकर उनके साथ गंदी हरकत की. घटना के बाद दोनों नाबालिग डर के कारण काफी समय तक परिवार को कुछ नहीं बता सके.
यौन उत्पीड़न किया : पुलिस के मुताबिक घटना 24 अगस्त की है. किशोरी ट्यूशन से निकलने के बाद अपने एक दोस्त से मिलने गई थी. इसी दौरान कुछ युवक कथित तौर पर दोनों का पीछा करते हुए एक खंडहर पड़ी इमारत तक पहुंच गए. आरोप है कि वहां दोनों को डराया-धमकाया गया और तीन युवकों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया.
किशोरी के व्यवहार में बदलाव से खुला मामला : घटना के बाद किशोरी और उसका दोस्त मानसिक रूप से परेशान बताए जा रहे हैं. दोनों ने डर की वजह से करीब एक महीने तक इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दी. किशोरी के व्यवहार में लगातार बदलाव देखकर उसकी मां ने उससे बातचीत की. भरोसे में लेकर पूछताछ करने पर किशोरी ने मां को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
किशोर ने भी लगाए गंभीर आरोप : पुलिस के अनुसार, 16 वर्षीय किशोर ने भी अपने साथ अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप लगाया है. पुलिस दोनों नाबालिगों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
छह युवकों पर आरोप : परिजनों का आरोप है कि घटना के समय कुल छह युवक पीछा करते हुए खंडहरनुमा इमारत तक पहुंचे थे. इनमें से तीन युवकों पर सीधे तौर पर वारदात में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. पुलिस बाकी युवकों की भूमिका की भी जांच कर रही है. बीपीटीपी थाना प्रभारी प्रदीप के अनुसार शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटनास्थल और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद होगी.
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