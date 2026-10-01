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फरीदाबाद के खंडहर में नाबालिग छात्रा से रेप, दोस्त से भी कुकर्म, ट्यूशन के बाद मिलने गई थी, एक महीने बाद दरिंदगी का खुलासा

फरीदाबाद के खंडहर में नाबालिग छात्रा से रेप ( IANS )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 13 वर्षीय किशोरी और उसके 16 वर्षीय नाबालिग दोस्त के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ युवक दोनों को एक सुनसान और खंडहरनुमा इमारत में ले गए और वहां धमकाकर उनके साथ गंदी हरकत की. घटना के बाद दोनों नाबालिग डर के कारण काफी समय तक परिवार को कुछ नहीं बता सके.