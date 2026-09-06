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"न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है": लखनऊ में गूंजा BJP का नारा; बासित अली ने कहा- सपा की साइकिल कर देंगे पंक्चर

BJP का रोड शो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कुंवर बासित अली ने रविवार को राजधानी में करीब ढाई सौ गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया. वहीं, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए "न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है" बासित अली ने इस मौके पर कहा कि हर बूथ पर सपा की साइकिल का पहिया पंक्चर कर देंगे. BJP का रोड शो (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुंवर बासित अली पहली बार लखनऊ पहुंचे. यहां सबसे पहले वो राज्य मंत्री दानिश अली आजाद के घर गए. वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उसके बाद रोड शो शुरू किया गया. मंत्री आवास से काफिला सपा कार्यालय के सामने होते हुए लाल बत्ती चौराहा, राज भवन से गुजरते हुए क्राइस्ट चर्च कॉलेज पहुंचा. यहां पर बासित अली को कार्यकर्ताओं को करीब एक घंटे तक संबोधित करना था, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे स्वागत में जुटे कार्यकर्ता इधर-उधर चले गए. इसके बाद कारों के इस काफिले को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक जाना था, लेकिन क्राइस्ट चर्च कॉलेज के पास बारिश इतनी तेज हो गई कि वहां पर कार्यकर्ताओं की कमी हो गई. इस पर बासित अली और दानिश आजाद ने वहां से वापस जाने का फैसला लिया. BJP का रोड शो (Photo Credit; ETV Bharat)