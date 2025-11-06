ETV Bharat / state

सरकारी मदरसों में भी गया जाएगा वंदे मातरम, अल्पसंख्यक नेता बोले- जबरन थोपना सही नहीं

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी मदरसों में वंदे मातरम गाने की घोषणा को अल्पसंख्यक नेताओं ने 'जबरन थोपने' जैसा बताते हुए विरोध किया है.

Vande Mataram in government madrasa
जयपुर का एक सरकारी मदरसा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 4:36 PM IST

जयपुर: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के उस बयान पर सियासत गर्म हो गई है, जिसमें उन्होंने बुधवार को कहा था कि राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी सरकारी संस्थाओं, स्कूल-कॉलेजों के साथ-साथ सरकारी मदरसों में भी इसे गाया जाएगा. अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े नेताओं ने इस बयान की आलोचना करते हुए इसे अल्पसंख्यकों पर 'जबरन थोपने' जैसा करार दिया है.

राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली का कहना था कि हिंदुस्तान आजाद मुल्क है और यहां पर हर इंसान को अपने तरीके से अपनी बात कहने, अपने तरीके से प्रार्थना करने और अपने ईश्वर को याद करने का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मंत्री जब अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाते हैं, तो केवल अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे विवाद पैदा हो. शिक्षा मंत्री को चाहिए कि वह मदरसों का विकास कैसे हो, कैसे उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाए, इस बारे में बात करनी चाहिए. मदरसों को कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन वह मदरसों में राष्ट्रगीत को लेकर बात करते हैं.

पढ़ें: सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में लगेंगे शिक्षक-कर्मचारी, राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत से लगेगी अटेंडेंस

मुस्लिम ईश्वर के अलावा किसी की पूजा नहीं करते: राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन कायमखानी का कहना था कि मदरसे धार्मिक शिक्षा की बुनियाद पर चलते हैं और मुस्लिम ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. हम इसका विरोध करते हैं. संविधान ने भी सभी को अपने-अपने हिसाब से अपने धार्मिक क्रियाकलाप और धार्मिक आधार पर शिक्षा लेने के अधिकार दिए हैं. इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए. कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान का कहना है कि मदन दिलावर जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से ही उलूल-जुलूल बयान देकर जबरन विवाद पैदा करते हैं. उन्होंने कहा कि अब वे कह रहे हैं कि राष्ट्र गीत वंदे मातरम मदरसों में भी गाया जाएगा, जबकि संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके हिसाब से धार्मिक और दुनियावी तालीम की इजाजत देता है. वैसे भी मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर झंडारोहण भी होता है, राष्ट्रगान भी होता है और मदरसों के बच्चे देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति भी देते हैं.

साढ़े तीन हजार मदरसे हैं राजस्थान में पंजीकृत: राजस्थान में 3500 मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं. इनमें दो लाख से ज्यादा बच्चे मदरसों में धार्मिक और स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं. इनमें करीब 5000 मदरसा पैरा टीचर कार्यरत हैं, जिन्हें मदरसा बोर्ड की ओर से प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है.

