अल्पसंख्यक समाज का आरोप, दुर्भावना पूर्वक लगाई गई आपत्तियां, SIR की प्रक्रिया में मिली फॉर्म 7 के जांच की मांग

मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी हाजी मकबूल खान ने बताया कि हमें हमारे अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई है कि बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 भरकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के नाम काटने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

कोरबा : एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल प्रक्रियाधीन है.इस दौरान कोरबा जिले के अल्पसंख्यक समाज ने इस प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत फॉर्म 7 के जरिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है.अल्पसंख्यक समाज ने एक दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक समाज से आने वाले मतदाताओं के नाम काटने के लिए षड्यंत्र किया गया है. फर्जी तरीके से एक ही व्यक्ति ने 50-50 लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं. फार्म 7 भरकर नाम काटने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है.समाज ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने की मांग की है. फॉर्म 7 की विश्वसनीयता के जांच की भी मांग की गई है.

यह बेहद आपत्तिजनक है. ज्यादातर आवेदन जो फार्म 7 के तहत प्रस्तुत किए गए हैं. वह अल्पसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ है. यह पूरी तरह से गलत है. इसकी जांच होनी चाहिए. हमने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है. जिन्होंने जांच के उपरांत उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है- हाजी मकबूल खान,मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी

अल्पसंख्यक समाज के पदाधिकारी मो. शाहिद का कहना है कि हमारी जानकारी में कुल 1566 आपत्तियां, फॉर्म 7 के तहत दर्ज कराई गई हैं. इसमें से ज्यादातर जो आपत्तियां लगी हैं.वह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को खिलाफ है. 50, 60 ही ऐसे लोग होंगे, जो अन्य समाज के हैं. जबकि ज्यादातर आपत्ति हमारे समाज के लोगों के खिलाफ लगाई गई है. इतना ही नहीं एक व्यक्ति ने 50-50 आपत्तियां लगाई हैं. यह कैसे संभव हो सकता है, यह पूरी तरह से दुर्भावना पूर्वक तरीके से किया जा रहा है. हमने ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की है. फर्जी तरीके से फॉर्म 7 के तहत आपत्ति लगाकर मतदाता सूची से नाम काटने का षड्यंत्र किया जा रहा है. एक व्यक्ति तो हमारे साथ ऐसे भी मौजूद हैं. जिनके नाम का इस्तेमाल कर आपत्ति दर्ज कराई गई है. लेकिन उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष ने भी लिखा था पत्र

कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने भी शासन को पत्र लिखकर एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. महंत ने पत्र में उल्लेख किया था कि कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम चुन चुन कर काटे जा रहे हैं. महंत ने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए ठोस तरीके से जांच कर करवाई की मांग की थी.

क्या होता है फॉर्म 7 ?

मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है. निधन हो जाने, एड्रेस बदलने या अन्य कारण से किसी मतदाता का नाम फॉर्म 7 भरकर मतदाता सूची से विलेपित किया जाता है. यह फॉर्म कोई भी व्यक्ति भर कर जमा कर सकता है. इसमें उस मतदाता के नाम के डिटेल दर्ज किया जाता है, जिसका नाम विलोपित किया जाना प्रस्तावित है. फॉर्म 7 के माध्यम से कोई एक कारण लिखकर किसी भी मतदाता का नाम विलोपित करवाया जा सकता है.