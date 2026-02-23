सिगरेट नहीं दी तो चाकू मार दिया: दिल्ली के मंगोलपुरी में 17 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या
Published : February 23, 2026 at 7:29 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पुलिस बूथ से महज 30 मीटर दूर स्थित एक पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
मामूली विवाद ने ली जान
बताया जा रहा है कि युवक देर शाम बाथरूम के लिए पास के पार्क में गया था. पार्क में अंधेरा था और वहां पहले से करीब चार नाबालिग युवक मौजूद थे. आरोप है कि उन्होंने पहले युवक से सिगरेट मांगी. जब मृतक युवक ने सिगरेट देने से इनकार किया तो सभी आरोपी भड़क गए और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया.
हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पीड़ित परिवार का दर्द
मंजेश, मृतक का भाई ने बताया, "मेरा भाई कुछ दिन पहले बिहार से यहां आया था और मेरे साथ मेरी दुकान पर था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न बातचीत थी. उसके बाद भी मेरे भाई को उन लड़कों ने चाकू से मार दिया."
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही मंगोलपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी चारों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद और मामूली कहासुनी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
पुलिस बूथ के इतनी नजदीक हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक मामूली विवाद ने एक नाबालिग की जान ले ली. फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है और आरोपियों को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा.
