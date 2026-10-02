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लखनऊ में नाबालिग ने की मां की हत्या; खुद हीं पुलिस को फोन किया, पिता ने कही यह बात

लखनऊ में नाबालिग किशोर ने की मां की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नाका थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात सनसनीखेज घटना में एक नाबालिग किशोर ने अपनी मां की हत्या कर दी. सिर पर पेचकस मारकर मर्डर करने के बाद किशोर ने पुलिस को फोन किया. कहा कि मैंने अपनी मां की हत्या कर दी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.