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लखनऊ में नाबालिग ने की मां की हत्या; खुद हीं पुलिस को फोन किया, पिता ने कही यह बात

पिता ने बताया कि उनका बेटा इंटरमीडिएट का छात्र है. लगभग चार-पांच वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है.

लखनऊ में नाबालिग किशोर ने की मां की हत्या.
लखनऊ में नाबालिग किशोर ने की मां की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 12:24 PM IST

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लखनऊ: नाका थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात सनसनीखेज घटना में एक नाबालिग किशोर ने अपनी मां की हत्या कर दी. सिर पर पेचकस मारकर मर्डर करने के बाद किशोर ने पुलिस को फोन किया. कहा कि मैंने अपनी मां की हत्या कर दी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र नगर के विजन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में कपड़ा कारोबारी राकेश भागचंदानी अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहते हैं.

राकेश की चारबाग में ही कपड़े की दुकान है. राकेश ने बताया कि गुरुवार देर रात उनका बेटा जो कि तीन-चार महीने से अलग रह रहा है, ने फोन करके बताया कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है.

उसने अपनी मां से किसी बात को लेकर विवाद कर लिया और उनकी हत्या कर दी. राकेश ने यह भी बताया कि उनका बेटा इंटरमीडिएट का छात्र है और लगभग चार-पांच वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है.

इसका इलाज कई जगह से चल रहा है, लेकिन समय के साथ बीमारी बढ़ती गई. बाद में वह अलग किराए के कमरे पर रहने लगा, जिसका खर्च मेरे द्वारा दिया जा रहा था.

नाका थाना प्रभारी विवेक चौधरी ने बताया कि गुरुवार देर रात एक किशोर ने फोन कर सूचना दी कि मैंने अपनी मां का मर्डर कर दिया है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम को घायल महिला के पास एक नाबालिक लड़का बैठा मिला. उससे पूछताछ में बताया कि मैंने अपनी मां के सिर पर पेचकस से वार करके उनकी हत्या कर दी है. मामले की जांच की जा रही है.

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