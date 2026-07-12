ETV Bharat / state

दिल्ली: यमुना में नहाने गए नाबालिग की डूबने से मौत, परिवार को सौंपा गया शव

बताया गया कि नाबालिग अपने भाई और दोस्तों के साथ यमुना में नहाने गया था. क्या है पूरा मामला, पढ़ें..

यमुना नदी में नाबालिग के डूबने का मामला सामने आया
यमुना नदी में नाबालिग के डूबने का मामला सामने आया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में यमुना नदी में नाबालिग के डूबने का मामला सामने आया है. बताया गया कि यमुना नदी में नहाने के दौरान वह गहराई में चला गया. युवक को बचाने के लिए साथ नहाने गए दोस्त चिल्लाए, लेकिन आसपास कोई व्यक्ति न होने के चलते नाबालिग डूब गया. सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश की गई.

फिलहाल युवक के शव को बरामद कर लिया गया है. मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि शनिवार को कालिंदी कुंज क्षेत्र में श्रीराम चौक के पास यमुना नदी में 15 वर्षीय नाबालिग की डूबने से मौत होने की बात सामने आई है. नाबालिग अपने भाई और दोस्तों के साथ यमुना में नहाने गया था, जिसके दौरान वह गहरे गड्ढे में फिसलकर बह गया. पुलिस को PCR कॉल पर प्राप्त हुई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए, स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की एक विशेष रेस्क्यू बोट क्लब टीम ने खोज अभियान शुरू किया. युवक को बाहर निकालकर आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

स्थानीय गोताखोर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि यमुना में नहाते समय एक बच्चा डूब गया है. बच्चे की तलाश करने के लिए यमुना में गोता लगाया गया और बहुत तलाश करने के बाद डूबे हुए युवक को बाहर निकाला गया. अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई. वह करीब आधे घंटे तक पानी में डूबा रहा. प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है. वहीं नाबालिग का शव परिजनों को सौंप दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

दिल्ली नाबालिग की डूबने से मौत
MINOR DIED IN YAMUNA
MINOR DIES DUE TO DROWNING IN DELHI
MINOR DIED IN YAMUNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.