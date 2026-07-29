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जिसको मामा बुलाती थी 15 साल की नाबालिग, उसी ने किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कारावास

अजमेर पोक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या दो में विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवाड़ी ने बताया कि 22 जुलाई, 2024 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता के पिता का आरोप था कि 15 वर्षीय उनकी पुत्री के साथ पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया. पीड़िता आरोपी को मामा कहती है. शिकायत में बताया कि आरोपी के डर और ब्लैकमेलिंग के कारण पीड़िता ने परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. अस्पताल में इलाज से उसकी जान बच गई. पीड़ित नाबालिग बेटी से जब पूछा गया, तब उसने उसके साथ घटित जुल्म के बारे में सब कुछ बता दिया.

अजमेर: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी पीड़ित नाबालिग लड़की का रिश्तेदार और पड़ोसी है. पीड़िता आरोपी को मामा कहकर पुकारती थी.

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अश्लील वीडियो से करता ब्लैकमेल: तिवाड़ी ने बताया कि आरोपी पीड़िता से आए दिन छेड़छाड़ और परेशान करता था. पीड़िता कक्षा 9 की छात्रा थी. वह स्कूल जाती तब आरोपी उसके स्कूल बैग में लिखा हुआ लेटर डाल देता था. साथ ही आरोपी पीड़िता को बार-बार फोन कॉल भी करता था. इतना ही नहीं पीड़िता को आरोपी उसके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी भी देता था. आरोपी ने तीन बार उसे घर ले जाकर दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता की अश्लील वीडियो और फोटो भी खींच लिए, जिनके आधार पर वह पीड़िता को ब्लैकमेल करता था. उन्होंने बताया कि पीड़िता आरोपी के डर और जुल्म से परेशान हो गई और उसका सब्र जवाब दे गया और पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की.

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19 गवाह और 79 दस्तावेज पेश: तिवाड़ी ने बताया कि पीड़ित नाबालिग के पिता की शिकायत के बाद अनुसंधान कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. 20 सितंबर, 2025 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. चालान में पीड़िता की उम्र 15 वर्ष बताई गई. घटना के वक्त पीड़िता नवीं कक्षा की छात्रा थी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह और 79 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए है. कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 6 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए है. इसमें 20 फीसदी राशि नगद और शेष राशि पीड़िता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर एफडी होगी.