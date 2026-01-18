गाड़ी से कुचलकर नाबालिग की हत्या, कोरिया में जन्मदिन की पार्टी के बाद 'सड़क पर दौड़ी मौत'
शराब के नशे में आरोपी और मृतक के बीच विवाद हुआ था. बाद में मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया.
कोरिया: जन्मदिन मनाने के दौरान शराब पीने और फोन कॉल को लेकर हुए विवाद ने एक नाबालिग की जान ले ली. पैदल घर लौट रहे नाबालिग को को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया. आरोप है कि वाहन चालक ने नाबालिग को जानबूझकर कुचला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह हृदयविदारक घटना थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत रनई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई.
हत्या के पीछे नशा और विवाद बना कारण
दरअसल, 4 जनवरी को मृतक नाबालिग अपने दोस्तों के साथ झुमका डैम पिकनिक मनाने गया था. पिकनिक मनाने के दौरान सभी दोस्तों ने जमकर मौज मस्ती की. आरोप है कि पर्यटन स्थल झुमका डैम पर सभी शराब का भी सेवन किया. पिकनिक मनाने के बाद शाम को घर लौटते वक्त आरोपी विद्या चंद्र साहू वाहन लेकर पटना अंग्रेजी शराब दुकान की ओर गया. इसी दौरान आरोपी के मोबाइल फोन पर उसके पिता का कॉल आया, जिसे मृतक नाबालिग ने उठाकर बताया कि वे पटना पहुंच चुके हैं.
इस बात से आरोपी विद्या चंद्र साहू गुस्से में आ गया और मृतक से गाली-गलौज करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया. आरोपी ने कहा कि उसे अभी और पार्टी करनी है उसने उसके पिता को क्यों बताया कि वो लोग लौट रहे हैं. दोनों के बीच जमकर बहस हुई. जिसके बाद नाबालिग पैदल ही अपने घर की और निकलने लगा. तभी आरोपी ड्राइवर ने नाबालिग पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी. तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर लगने और गाड़ी का पहिया चढ़ने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया.
जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
आनन फानन में नाबालिग को पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर थाना पटना में मर्ग क्रमांक 02/26, धारा 194 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर पंचनामा एवं जांच कार्रवाई की गई.
एसपी के निर्देश पर हुई गहन जांच प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे द्वारा प्रत्येक बिंदु पर त्वरित एवं निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए. उप पुलिस अधीक्षक राजेश साहू ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध दर्ज घटनास्थल निरीक्षण एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध का गठन पाया गया.
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
थाना पटना में 12 जनवरी 2026 को अपराध क्रमांक धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी विद्या चंद्र साहू पिता हरिओम साहू, उम्र 18 वर्ष 7 माह, निवासी तेजपुर स्कूल पारा, थाना रामानुज नगर, जिला सूरजपुर को आज गिरफ्तार किया गया. पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
