गाड़ी से कुचलकर नाबालिग की हत्या, कोरिया में जन्मदिन की पार्टी के बाद 'सड़क पर दौड़ी मौत'

कोरिया: जन्मदिन मनाने के दौरान शराब पीने और फोन कॉल को लेकर हुए विवाद ने एक नाबालिग की जान ले ली. पैदल घर लौट रहे नाबालिग को को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया. आरोप है कि वाहन चालक ने नाबालिग को जानबूझकर कुचला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह हृदयविदारक घटना थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत रनई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई.

हत्या के पीछे नशा और विवाद बना कारण

दरअसल, 4 जनवरी को मृतक नाबालिग अपने दोस्तों के साथ झुमका डैम पिकनिक मनाने गया था. पिकनिक मनाने के दौरान सभी दोस्तों ने जमकर मौज मस्ती की. आरोप है कि पर्यटन स्थल झुमका डैम पर सभी शराब का भी सेवन किया. पिकनिक मनाने के बाद शाम को घर लौटते वक्त आरोपी विद्या चंद्र साहू वाहन लेकर पटना अंग्रेजी शराब दुकान की ओर गया. इसी दौरान आरोपी के मोबाइल फोन पर उसके पिता का कॉल आया, जिसे मृतक नाबालिग ने उठाकर बताया कि वे पटना पहुंच चुके हैं.

इस बात से आरोपी विद्या चंद्र साहू गुस्से में आ गया और मृतक से गाली-गलौज करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया. आरोपी ने कहा कि उसे अभी और पार्टी करनी है उसने उसके पिता को क्यों बताया कि वो लोग लौट रहे हैं. दोनों के बीच जमकर बहस हुई. जिसके बाद नाबालिग पैदल ही अपने घर की और निकलने लगा. तभी आरोपी ड्राइवर ने नाबालिग पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी. तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर लगने और गाड़ी का पहिया चढ़ने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया.

जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया