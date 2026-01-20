हमीरपुर में नाबालिग का अपहरण; तमंचे के बल पर घर से जबरदस्ती ले गये, पुलिस तलाश में जुटी
मौदहा पुलिस क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि चार आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है.
हमीरपुर : जिले के बिवांर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी (17) के अपहरण का मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक तमंचे के बल पर किशोरी को घर से जबरदस्ती ले गये. पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित कर दी गई हैं.
गांव के ही चार युवकों पर आरोप : पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि गांव के ही चार युवकों ने मंगलवार सुबह उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया. उनका आरोप है कि आरोपी युवक किशोरी को तमंचे के बल पर जबरदस्ती ले गए. उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले आरोपी ने तमंचे से उन पर फायरिंग भी की थी. पिता का कहना है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके संपर्क में कई लोग हैं और परिवार को लगातार जान का खतरा बना हुआ है. आरोप है कि किशोरी के साथ एक दिन पहले भी छेड़छाड़ की गई थी. उन्होंने आरोप है कि भय के चलते गांव में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है.
मौदहा पुलिस क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि घटना मंगलवार सुबह की है. पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है. किशोरी की उम्र 17 वर्ष है. बरामदगी के लिए पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोपियों के बिच्छू गैंग के सक्रिय सदस्य होने सम्बन्धी आरोपों की जांच की जा रही है.
