हमीरपुर में नाबालिग का अपहरण; तमंचे के बल पर घर से जबरदस्ती ले गये, पुलिस तलाश में जुटी

हमीरपुर : जिले के बिवांर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी (17) के अपहरण का मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक तमंचे के बल पर किशोरी को घर से जबरदस्ती ले गये. पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित कर दी गई हैं.

गांव के ही चार युवकों पर आरोप : पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि गांव के ही चार युवकों ने मंगलवार सुबह उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया. उनका आरोप है कि आरोपी युवक किशोरी को तमंचे के बल पर जबरदस्ती ले गए. उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले आरोपी ने तमंचे से उन पर फायरिंग भी की थी. पिता का कहना है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके संपर्क में कई लोग हैं और परिवार को लगातार जान का खतरा बना हुआ है. आरोप है कि किशोरी के साथ एक दिन पहले भी छेड़छाड़ की गई थी. उन्होंने आरोप है कि भय के चलते गांव में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है.

