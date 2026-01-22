ETV Bharat / state

दिल्ली के बादली में नाबालिग की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

मामूली विवाद के बाद पांच लड़कों ने मिलकर नाबालिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया.

बादली: नाबालिग की हत्या मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार
बादली: नाबालिग की हत्या मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 22, 2026 at 7:05 PM IST

नई दिल्ली: बाहरी उत्तर दिल्ली के थाना बादली अंतर्गत सिरसपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज घटना राणा पार्क में हुई है. पुलिस के मुताबिक, मामूली विवाद के बाद पांच लड़कों ने मिलकर नाबालिग को घेर लिया, और फिर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, मृतक नाबालिग सिरसपुर इलाके स्थित राणा पार्क में मौजूद था, और अलाव पर हाथ सेक रहा था, तभी पांच लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. इस दौरान हमलावरों ने नाबालिग पर बिना किसी रहम के चाकू से कई वार किए. अचानक हुए इस हमले से नाबालिग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

नाबालिग की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घायल को तुरंत बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नाबालिग की मौत की खबर फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में तनाव का माहौल बन गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी हरेश्वर स्वामी सक्रिय हुए.

डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसीपी और थाना बादली की संयुक्त टीम बनाई गई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए महज चार घंटे के भीतर इस हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों.

