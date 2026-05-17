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कबीरधाम में नाबालिग आदिवासी से सामूहिक दुष्कर्म, 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए

लड़की जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रही थी. सुबह गांव वालों ने लड़की को बेहोशी की हालत में पाया.

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नाबालिग आदिवासी से सामूहिक दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 7:07 AM IST

2 Min Read
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कवर्धा: नाबालिग आदिवासी से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की वारदात कबीरधाम में सामने आई है. आरोप है कि नाबालिग को जबरन शराब पिलाया गया और उसके साथ गलत काम किया गया. लड़की गंभीर हालत में जंगल में मिली. पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. फिलहाल पीड़िता का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है.

नाबालिग के साथ गैंगरेप

जांच अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की है. लड़की जंगल के रास्ते से होकर अपने गांव जा रही थी. तभी लड़की को जानने वाले 2 युवक वहां पहुंचे और उसे जबरन कच्ची शराब पिला दी. शराब पिलाने के बाद दोनों युवकों ने उसके साथ जबरदस्ती की. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक लड़की अचेत हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए.

शनिवार को हमें सूचना मिला थी कि जंगल में एक लड़की अचेत अवस्था में पड़ी है. सूचना के बाद हम मौके पर पहुंचे और लड़की को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. नाबालिग को जबरदस्ती शराब पिलाकर दुष्कर्म कि घटना को अंजाम दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया .है नाबालिग के होश में आते ही पहचान कराई जाएगी और आगे कि कारवाई की जाएगी: लालजी सिन्हा, जांच अधिकारी

जंगल में बेहोशी की हालत में मिली लड़की, 2 हिरासत में

सुबह के वक्त जब गांव के लोग जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए तो वहां पर लड़की को अचेत हालत में पड़े देखा. आनन फानन में ग्रामीणों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी. जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को लेकर गए. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुर्म दर्ज किया. पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस अब लड़की के होश में आने का इंतजार कर रही है. लड़की के होश में आने के बाद उसका इकबालिया बयान दर्ज किया जाएगा.

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