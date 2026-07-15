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बर्थडे के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, पहले दोस्ती की फिर प्रेम जाल में फंसाया

लोहरदगा: जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. नाबालिग रांची में रहकर पढ़ाई कर रही थी. जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है. इस घटना का आरोप नाबालिग के प्रेमी पर लगा है. मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दोनों एक ही सेंटर में कर रहे थे तैयारी

बताया जाता है कि जिले के शहरी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग रांची में रहकर पढ़ाई कर रही थी. वह एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी. इसी बीच उसकी दोस्ती रामगढ़ जिला के चितरपुर के रहने वाले एक युवक से हुई. युवक भी उसी सेंटर में तैयारी कर रहा था. आरोपी ने पहले नाबालिग से दोस्ती की और फिर धीरे-धीरे उसे प्रेम जाल में फंसा लिया.

जन्मदिन के बहाने घर पर बुलाया था आरोपी

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता की मां ने बताया कि 18 अप्रैल 2026 को आरोपी ने नाबालिग को अपने जन्मदिन के बहाने रांची स्थित अपने किराए के घर पर बुलाया. आरोपी ने नाबालिग से कहा कि उसका जन्मदिन है और उसके जन्मदिन में उसके माता-पिता और अन्य परिजन भी हैं. नाबालिग ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और वह उसके घर चली गई. जहां पर आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर उसे पिला दिया. जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

कैसे हुआ मामले का खुलासा