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टोंक में नाबालिग ने दी जान: एक पक्ष की लड़की पर प्रेम जाल में फंसाने और धर्म परिवर्तन का आरोप, परिजन बोले- टॉर्चर से परेशान था

कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना ( ETV Bharat Tonk )

टोंक : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक नाबालिग स्कूली छात्र ने आत्महत्या कर ली. मृतक की मां और भाई ने एक पक्ष के कुछ युवकों, लड़की और उसके परिवार पर लगातार जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए हैं. इतना ही नहीं मृतक के परिवार ने धर्म परिवर्तन और शादी करवाने का दबाव बनाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक की मां का कहना है कि छात्र ने परेशान होकर पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी. परिजनों ने पुलिस को स्कूली छात्रा और कुछ युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. टोक कोतवाली थाना अधिकारी भंवरलाल वैष्णव ने कहा कि मृतक का परिवार किराए से रहता था. उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली है. बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है. आरोपी भी नाबालिग है. रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. मृतक की मां टोंक जेल में कर्मचारी है. उन्होंने बेटे को शहर से बाहर ले जाने के लिए 4 महीने की सीसीएल भी स्वीकृत करवा ली थी, लेकिन उसने इससे पहले ही बेटे ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की. पढ़ें. 'मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ रहा', दोस्ती टूटने के गम में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या