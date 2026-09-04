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हरिद्वार रवासन नदी में बड़ा हादसा, 14 वर्षीय छात्र डूबा, शव मिलने पर मचा कोहराम

आर्यन दो बहनों का इकलौता भाई था. उसके पिता मंगलेश भट्ट वन विभाग में दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं.

HARIDWAR RAVASAN RIVER
हरिद्वार लालढांग छात्र की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2026 at 7:46 PM IST

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हरिद्वार: लालढांग क्षेत्र में स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटते समय रवासन नदी करते समय 14 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई. बीते गुरुवार को तेज बहाव की चपेट में आने से छात्र नदी में बह गया. आज शुक्रवार को पुलिस, ग्रामीणों और जल पुलिस की टीम ने तलाश अभियान चलाया. जिसके बाद छात्र का शव नदी से बरामद हुआ. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया.


पुलिस के मुताबिक, रसूलपुर निवासी आर्यन भट्ट पुत्र मंगलेश भट्ट गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद अपने एक साथी छात्र के साथ काली मंदिर वाले रास्ते से रवासन नदी पार कर घर लौट रहा था. बताया जा रहा है कि उसका सहपाठी आर्यन को नदी के किनारे तक छोड़कर वापस लौट गया. आर्यन अकेला ही खुद नदी पार करने लगा. इसी दौरान वह नदी के बीच मझधार में पहुंचा तो तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया.

यह घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. शाम तक आर्यन के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई. उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. आसपास और रिश्तेदारों से जानकारी करने के बाद भी उसका पता नहीं चला. नदी में बहने की आशंका पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद श्यामपुर कोतवाली पुलिस और जल पुलिस की टीम ने रवासन नदी में खोजबीन अभियान शुरू किया. तलाश के दौरान छात्र का शव नलोवाला कक्ष के सामने रवासन नदी से बरामद हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दो बहनों का अकेला भाई था आर्यन: आर्यन दो बहनों का इकलौता भाई था. उसके पिता मंगलेश भट्ट वन विभाग में दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं. आर्यन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उधर में भी माहौल बेहद गमगीन है.

पुल बनने के बावजूद नदी पार करने की मजबूरी: मीठीबेरी गांव के पास रवासन नदी पर करीब 300 मीटर स्पान के पुल का निर्माण किया गया है. इसके बावजूद रसूलपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण और छात्र दूरी अधिक होने के कारण सीधे नदी पार करके आवागमन करते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक बरसात के दौरान नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ जाता है/ जिससे यहां हादसे का खतरा बना रहता है. तेज बहाव की अनदेखी कर नदी पार करने के कारण छात्र की जान चली गई.

श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि 14 वर्षीय छात्र के नदी में बहने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और जल पुलिस की टीम ने तलाश अभियान चलाया. छात्र का शव नदी से बरामद कर लिया गया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

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नाबिलग छात्र का शव बरामद
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