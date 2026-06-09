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आगरा में नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या; युवक पर परेशान करने और धमकी देने का आरोप, FIR दर्ज

आगरा : ताजगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को एक नाबालिग छात्रा के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. परिजनों ने एक युवक पर किशोरी को काफी समय से परेशान करने का आरोप लगाया है. छात्रा के आत्मघाती कदम से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्जकर छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

ताजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी (17) ने कमरे में आत्महत्या कर ली. उनका आरोप है कि अपराधी किस्म का एक युवक बेटी को परेशान कर रहा था. आरोपी करीब डेढ़ साल से बेटी के स्कूल और कोचिंग आने जाने पर पीछा करता था. रास्ते में अकेला मिलने पर बेटी को रोक लेता था, धमकाता था.

उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी की हरकतों से परेशान होकर बेटी की पढ़ाई छुडवा दी. बेटी प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी. इसके बाद भी आरोपी की हरकतें कम नहीं हुईं. बेटी जब भी किसी काम के लिये बाहर जाती तो आरोपी उसका पीछा करता था. उनका आरोप है कि इस बारे में आरोपी के परिजनों से बात की तो उन्होंने भी बेटे का साथ दिया.





पीडित का आरोप है कि आरोपी ने इसके बाद धमकाना शुरू कर दिया. आए दिन धमकी देता था. अनजान मोबाइल नंबर से कॉल करता था. जिससे मुझे और परिवार के साथ अनहोनी का डर था. उन्होंने बताया कि बदनामी और परिवार के साथ अनहोनी की आशंका के चलते ही पुलिस से कभी शिकायत नहीं की. मगर, आरोपी ने धमकी देना बंद नहीं किया. जिससे आहत बेटी ने आत्महत्या कर ली.

