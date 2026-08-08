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"बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए" कहने पर भड़का नाबालिग, युवक पर किए चाकू से कई वार, हुई मौत, इलाके में दहशत

नाबालिग ने युवक पर चाकू से किया हमला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के ओम एनक्लेव में शुक्रवार रात सिगरेट पीने से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया. आरोप है कि सिगरेट पीने से मना करने पर एक नाबालिग ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. रात में दोस्तों के साथ बैठकर कर रहे थे पार्टी: मृतक किशोरी के दोस्त अनिल के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11 बजे उसके दोस्त का फोन आया था. इसके बाद वह मौके पर पहुंचा. दोनों ने कुछ खाने-पीने का सामान लिया और साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी भी वहां पहुंचा, जिसे वे पहले से जानते थे. फरीदाबाद में सिगरेट पीने से रोकने पर नाबालिग ने युवक पर चाकू से हमला किया (ETV Bharat) माचिस मांगने के बाद शुरू हुआ विवाद: अनिल ने पुलिस को बताया कि बातचीत करने के बाद आरोपी वहां से जाने लगा. कुछ देर बाद वह वापस आया और उनसे माचिस मांगते हुए कहा कि उसे सिगरेट जलानी है. इसी दौरान मृतक ने उसे सिगरेट पीने से रोकते हुए कहा कि "बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए." इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.