"बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए" कहने पर भड़का नाबालिग, युवक पर किए चाकू से कई वार, हुई मौत, इलाके में दहशत
फरीदाबाद में सिगरेट पीने से रोकने पर नाबालिग ने युवक पर चाकू से हमला किया. वहीं, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हुई.
Published : August 8, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 8:05 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के ओम एनक्लेव में शुक्रवार रात सिगरेट पीने से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया. आरोप है कि सिगरेट पीने से मना करने पर एक नाबालिग ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
रात में दोस्तों के साथ बैठकर कर रहे थे पार्टी: मृतक किशोरी के दोस्त अनिल के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11 बजे उसके दोस्त का फोन आया था. इसके बाद वह मौके पर पहुंचा. दोनों ने कुछ खाने-पीने का सामान लिया और साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी भी वहां पहुंचा, जिसे वे पहले से जानते थे.
माचिस मांगने के बाद शुरू हुआ विवाद: अनिल ने पुलिस को बताया कि बातचीत करने के बाद आरोपी वहां से जाने लगा. कुछ देर बाद वह वापस आया और उनसे माचिस मांगते हुए कहा कि उसे सिगरेट जलानी है. इसी दौरान मृतक ने उसे सिगरेट पीने से रोकते हुए कहा कि "बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए." इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
चाकू से किया हमला: मृतक किशोरी के दोस्त का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नाबालिग ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और युवक पर कई वार कर दिए. चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी खून बहने लगा. अचानक हुई इस वारदात से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
उप स्वास्थ्य केंद्र से दिल्ली किया गया रेफर: घटना के बाद मृतक के दोस्तों ने उसके परिवार को सूचना दी. घायल युवक को तुरंत पल्ला स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन और दोस्त उसे दिल्ली लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पल्ला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पल्ला थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने बताया कि, "पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच में सिगरेट पीने से रोकने को लेकर विवाद सामने आया है, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला किया. मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है."
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