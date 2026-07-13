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दिल्ली के बदरपुर में नाबालिग की चाकू मार कर हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर थाना इलाके में 17 साल के युवक की चाकू मार कर हत्या, लड़की के साथ दोस्ती पड़ी जान पर भारी

दिल्ली के बदरपुर में नाबालिग की चाकू मार कर हत्या
दिल्ली के बदरपुर में नाबालिग की चाकू मार कर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 11:04 AM IST

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नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर थाना इलाके में एक नाबालिग युवक की चाकू मार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वहीं इस घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस हत्या के बाद फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. वहीं मृतक नाबालिग युवक कि पहचान हो गई है. जो 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर इलाके में चाकू से हत्या: राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार दिल्ली के कई इलाकों से चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है. इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली के बदरपुर स्थित मोलरबंद एक्सटेंशन के 40 फुटा रोड पर एक नाबालिग युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई. वही इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

दिल्ली के बदरपुर में नाबालिग की चाकू मार कर हत्या (ETV Bharat)

मृतक के पिता ने बेटे के लिए न्याय की गुहार: मृतक के पिता बताते हैं कि उनका इकलौता बेटा था जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा. बीते रविवार शाम को जब उनको सूचना मिली कि उनके बेटे को किसी ने चाकू मार दिया है और वह अस्पताल में भर्ती है, जब वो अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा.

साउथ ईस्ट के डीसीपी ने पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी: वही इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि DD नंबर 94A, थाना बदरपुर के अनुसार रात करीब 8 बजे स्थानीय बीट स्टाफ से सूचना मिली कि पांडे मेडिकल स्टोर, गली नंबर 4, 40 फीटा रोड, मोलरबंद, बदरपुर में चाकू मारने की घटना हुई है.वही शुरुआती जांच से पता चला है कि पीड़ित, जो मोलरबंद एक्सटेंशन का रहने वाला 17 साल का लड़का था, उसे कथित तौर पर उस लड़की के भाई ने मौके पर बुलाया था जिसके साथ वह रिलेशनशिप में था.

लड़की के भाई के साथ हुआ था मृतक का झगड़ा: लड़की के भाई के अपने तीन दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचने पर दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा हो गया, जिसके दौरान पीड़ित की छाती और पेट में धारदार हथियार से चाकू मार दिया गया. लोगों की मदद से उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. बाद में चोट गहरी होने के कारण पीड़ित की मौत हो गई.वही क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है. पुलिस टीमें बाकी आरोपियों की सक्रियता से तलाश कर रही हैं. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस के द्वारा जानकारी दी जाएगी

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