ETV Bharat / state

दिल्ली के ख्याला में चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या, दो नाबालिग हिरासत में; जांच में जुटी पुलिस

पश्चिमी दिल्ली के ख्याला थाना इलाके में एमसीडी के पार्क के पास खुले मैदान में हुए झगड़े के दौरान चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या

चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या, दो नाबालिग हिरासत में
चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या, दो नाबालिग हिरासत में (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : पश्चिमी दिल्ली के ख्याला थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. ख्याला स्थित एमसीडी के एक पार्क के पास खुले मैदान में हुए झगड़े के दौरान चाकुओं से गोदकर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8.45 बजे ख्याला थाना क्षेत्र के सी-ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर के पास चाकूबाजी की पीसीआर कॉल मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि नाबालिग को गंभीर हालत में गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जांच में सामने आया कि पीड़ित के पेट में चाकू मारा गया था. मृतक के पिता पेशे से टेलर हैं और परिवार में उसके दो भाई हैं.

पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दराडे शरद भास्कर ने बताया कि मामले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. प्रारंभिक जांच में दोनों ने खुली जगह में हुए आपसी झगड़े के दौरान वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. दोनों आरोपी सीसीएल हैं और स्कूल ड्रॉपआउट बताए गए हैं. एक आरोपी के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां घरेलू सहायिका का काम करती है, जबकि दूसरे के माता-पिता फैक्ट्री में कार्यरत हैं.

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही मोती नगर इलाके में डीडीए पार्क में भी चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

STABBED TO DEATH IN DELHI KHAYAALA
TWO MINORS IN CUSTODY FOR STABBING
WEST DIST DCP DARADE SHARAD BHASKAR
दिल्ली के ख्याला में हत्या
MINOR STABBED TO DEATH IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.