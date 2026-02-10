ETV Bharat / state

दिल्ली के ख्याला में चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या, दो नाबालिग हिरासत में; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली : पश्चिमी दिल्ली के ख्याला थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. ख्याला स्थित एमसीडी के एक पार्क के पास खुले मैदान में हुए झगड़े के दौरान चाकुओं से गोदकर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8.45 बजे ख्याला थाना क्षेत्र के सी-ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर के पास चाकूबाजी की पीसीआर कॉल मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि नाबालिग को गंभीर हालत में गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जांच में सामने आया कि पीड़ित के पेट में चाकू मारा गया था. मृतक के पिता पेशे से टेलर हैं और परिवार में उसके दो भाई हैं.

पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दराडे शरद भास्कर ने बताया कि मामले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. प्रारंभिक जांच में दोनों ने खुली जगह में हुए आपसी झगड़े के दौरान वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. दोनों आरोपी सीसीएल हैं और स्कूल ड्रॉपआउट बताए गए हैं. एक आरोपी के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां घरेलू सहायिका का काम करती है, जबकि दूसरे के माता-पिता फैक्ट्री में कार्यरत हैं.