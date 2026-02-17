ETV Bharat / state

17 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, भिलाई दुर्ग में 24 घंटे में तीसरी वारदात

दुर्ग भिलाई में चाकूबाजी की घटनाओं में दो अन्य घायल है. पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है.

BHILAI DURG CRIME
चाकूबाजी दुर्ग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 17, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
दुर्ग: बीते 24 घंटे के भीतर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चाकूबाजी की तीन घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें एक 17 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. लगातार हो रही वारदातों से शहर में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है. हालात को देखते हुए पुलिस ने शहर में गश्त बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई है.

चाकू मारकर नाबालिग की हत्या

मोहन नगर थाना अंतर्गत शक्ति नगर में रहने वाला 17 वर्षीय नानू उर्फ छय शादियों में घोड़ी चलाने का काम करता था. महाशिवरात्रि के अवसर पर दो दिनों से निकल रही भगवान की बारात में वह नाच-गाना कर रहा था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने चाकू निकाल लिया और नानू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

Bhilai Durg Crime
दुर्ग में चाकूबाजी की तीन घटनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार

मिली जानकारी के अनुसार हमलावरों ने युवक के पेट, सिर और शरीर के कई हिस्सों पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा. मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दुर्ग में चाकू मारकर नाबालिग की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मोहन नगर थाने पहुंच गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए आक्रोश जताया.

Bhilai Durg CRIME
नाबालिग की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश

वहीं मामले पर सुखनंदन राठौर ने बताया कि शक्ति नगर क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना में नाबालिग की मौत मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. देर रात 4–5 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

