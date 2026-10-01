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लखनऊ में नाबालिग बेटे ने की मां की हत्या, सिर पर औजार से किया वार, मौत के बाद शव के पास बैठा रहा

पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

पुलिस ने नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया.
पुलिस ने नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 11:14 PM IST

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लखनऊ : नाका थाना क्षेत्र में बेटे ने मां की हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी नाबालिग बेटा शव के पास ही बैठा रहा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. राजेंद्र नगर चौराहे के पास विजन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में घरेलू विवाद के दौरान नाबालिग बेटे (17) ने मां के सिर पर धारदार भारी औजार से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

​एडिसीपी (पश्चिम) धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया, गुरुवार सुबह करीब 9:00 बजे सूचना मिली कि विजन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में एक महिला की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम और उच्चाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. ​प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका (42) का अपने नाबालिग बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. गुस्से में आकर बेटे ने सिर पर औजार से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

​पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी बेटा वहीं मौजूद मिला, जिसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया. फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर फिंगरप्रिंट और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. घटना में प्रयुक्त औजार को लेकर भी गहन छानबीन जारी है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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