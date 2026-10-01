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लखनऊ में नाबालिग बेटे ने की मां की हत्या, सिर पर औजार से किया वार, मौत के बाद शव के पास बैठा रहा

पुलिस ने नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : नाका थाना क्षेत्र में बेटे ने मां की हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी नाबालिग बेटा शव के पास ही बैठा रहा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. राजेंद्र नगर चौराहे के पास विजन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में घरेलू विवाद के दौरान नाबालिग बेटे (17) ने मां के सिर पर धारदार भारी औजार से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.