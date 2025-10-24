ETV Bharat / state

उन्नाव पुलिस ने 12 घंटे में सॉल्व किया मर्डर केस; सगा भाई निकला बहन का कातिल, ऐसे खुला राज

बांगरमऊ सीओ संतोष सिंह ने कहा कि नाबालिग बहन की हत्या उसके भाई ने की थी. टीम ने 12 घंटे में केस सॉल्व कर दिया.

Photo Credit: Unnao Bangarmau Police
अंकित ने की थी नाबालिग बहन की हत्या (Photo Credit: Unnao Bangarmau Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
उन्नाव: जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई किशोरी की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया. हत्यारे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन पुलिस की जांच में उसका झूठ बेनकाब हो गया. गुरुवार को 16 वर्षीय बहन की हत्या उसके सगे भाई अंकित ने की थी.

किशोरी की हत्या का आरोप परिजनों ने बेटे के कहने पर पड़ोस में रहने वाले युवक राजेश पर आरोप लगाया था. परिवार का कहना था कि राजेश ने किसी विवाद के चलते उनकी बेटी की हत्या की है. पुलिस ने जांच की तो सच्चाई सामने आ गयी. सीओ संतोष कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच की.

अंकित की बहन से हुई थी कहासुनी: कॉल डिटेल्स खंगाले गए और परिजनों से दोबारा पूछताछ की गई. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि किशोरी अक्सर मोबाइल फोन पर एक युवक से बात करती थी. इसी बात को लेकर घर में कई दिनों से विवाद चल रहा था. दीपावली पर जब उसका बड़ा भाई अंकित घर लौटा, तो उसे यह बात पता चली. वह नाराज हो गया और गुरुवार को बहन से इस बात को लेकर कहासुनी हो गई.

मर्डर का राज छिपाने के लिए झूठी कहानी: विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर अंकित ने चाकू से बहन पर हमला कर दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद अंकित ने अपने अपराध को छिपाने के लिए चाल चली. उसने परिवार के साथ मिलकर हत्या का आरोप पड़ोसी युवक राजेश पर डाल दिया ताकि संदेह उस पर जाए. पुलिस ने जब मौके की बारीकी से जांच की, तो हत्या की कहानी में कई खामियां नजर आईं.

पुलिस को गुमराह करने का प्लान हुआ फेल: पूछताछ के दौरान अंकित बार-बार अपने बयान बदल रहा था. आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया. पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. मामले की चार्जशीट तैयार की जा रही है.

असली हत्यारा पहुंचा सलाखों को पीछे: बांगरमऊ सीओ संतोष कुमार सिंह ने कहा, पुलिस ने निष्पक्ष जांच कर सही आरोपी को गिरफ्तार किया है. बेगुनाह को राहत मिलना उतना ही जरूरी था, जितना असली हत्यारे का पकड़ा जाना.

