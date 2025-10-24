ETV Bharat / state

उन्नाव पुलिस ने 12 घंटे में सॉल्व किया मर्डर केस; सगा भाई निकला बहन का कातिल, ऐसे खुला राज

उन्नाव: जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई किशोरी की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया. हत्यारे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन पुलिस की जांच में उसका झूठ बेनकाब हो गया. गुरुवार को 16 वर्षीय बहन की हत्या उसके सगे भाई अंकित ने की थी.

किशोरी की हत्या का आरोप परिजनों ने बेटे के कहने पर पड़ोस में रहने वाले युवक राजेश पर आरोप लगाया था. परिवार का कहना था कि राजेश ने किसी विवाद के चलते उनकी बेटी की हत्या की है. पुलिस ने जांच की तो सच्चाई सामने आ गयी. सीओ संतोष कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच की.

अंकित की बहन से हुई थी कहासुनी: कॉल डिटेल्स खंगाले गए और परिजनों से दोबारा पूछताछ की गई. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि किशोरी अक्सर मोबाइल फोन पर एक युवक से बात करती थी. इसी बात को लेकर घर में कई दिनों से विवाद चल रहा था. दीपावली पर जब उसका बड़ा भाई अंकित घर लौटा, तो उसे यह बात पता चली. वह नाराज हो गया और गुरुवार को बहन से इस बात को लेकर कहासुनी हो गई.

मर्डर का राज छिपाने के लिए झूठी कहानी: विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर अंकित ने चाकू से बहन पर हमला कर दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद अंकित ने अपने अपराध को छिपाने के लिए चाल चली. उसने परिवार के साथ मिलकर हत्या का आरोप पड़ोसी युवक राजेश पर डाल दिया ताकि संदेह उस पर जाए. पुलिस ने जब मौके की बारीकी से जांच की, तो हत्या की कहानी में कई खामियां नजर आईं.