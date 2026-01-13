ETV Bharat / state

बिहार में नाबालिग से हैवानियत! 'चोरी के आरोप में दो दिन तक जंजीर से बांधकर रखा', भाई-बहन का आरोप

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक रुई दुकान के मालिक ने चोरी के आरोप में दो नाबालिग भाई-बहन को दो दिनों तक अपने घर के बंद कमरे में बंधक बनाकर रखा. बच्चों के अनुसार, उन्हें लोहे की सिकड़ से बांधा गया और बेरहमी से पीटा गया. इतना ही नहीं, यातनाओं के दौरान उनके जख्मों पर नमक छिड़ककर और दर्द बढ़ाया गया.

अप्राकृतिक यौनाचार का भी आरोप: पीड़ित बच्चों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी ने उनके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया. दोनों भाई-बहन सोहसराय थाना क्षेत्र के निवासी हैं. उनके पिता की मौत हो चुकी है और मां दूसरों के घरों में चौका-बर्तन का काम करके गुजारा करती हैं. मजबूरी में बच्चे यहां-वहां से मांगकर जीवन यापन करते हैं. आरोपी ने उन्हें सफाई के काम के लिए 20 रुपये देकर बुलाया था, जहां बहन पर 70 हजार रुपये चोरी का आरोप लगाया गया.

"सिकड़ से बांधकर उन्होंने हमे पीटा और हमारे साथ गलत हरकत की. हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया. वो रुई का दुकान चलाता है और गद्दा रजाई बनाता है. इसलिए हम दोनों भाई-बहन को सफाई के लिए 20 रुपये देकर बुलाया था."-पीड़ित बच्चा

30 हजार रुपये बरामद, 40 हजार अभी बाकी: चोरी के 70 हजार रुपये में से 30 हजार रुपये आरोपी को मिल चुके हैं, जबकि बाकी 40 हजार रुपये अभी तक नहीं मिले हैं. इसी कारण आरोपी ने बच्चों को दो दिनों तक कमरे में बंद रखा और यातनाएं दीं. आरोपी रुई का दुकान चलाने के अलावा गद्दा-रजाई भी बनाता है. वहीं इस दौरान पुलिस को घटना की कोई भनक नहीं लगी.

पत्नी ने बताया- पति भांग का नशेड़ी: आरोपी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनका पति भांग का नशा करता है और नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है. जब उन्होंने पूछा तो आरोपी ने कहा कि बच्चों को छोड़ दिया है. पत्नी ने यह भी कहा कि बंद कमरे में बच्चों के साथ क्या-क्या हुआ, यह वे नहीं बता सकती. नशे में आरोपी अक्सर बेकाबू हो जाता है.

"मेरे पति भांग का नशा करते है. उन्होंने नशे की हालात दोनों बच्चों के साथ गलत किया है. मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि दोनों बच्चों को छोड़ दिया है. दोनों बच्चों के साथ बंद कमरे में क्या किया गया ये मैं भी नहीं बता सकती हूं. वो नशे में कुछ भी कर सकते हैं. चोरी के पैसों में 30 हजार रुपये दे दिये गये हैं, बाकी 40 हजार रुपये नहीं मिले हैं."-आरोपी की पत्नी

स्थानीय युवक ने बचाया, डायल 112 को दी सूचना: मामला तब सामने आया जब आरोपी ने बच्चों से जबरन गाड़ी धुलवाई और मारपीट की. मोहल्ले के एक युवक ने यह देखा तो तुरंत बच्चों को बचाया और डायल 112 पर सूचना दी. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, बच्चों को आजाद कराया और सदर अस्पताल बिहार शरीफ में उनका इलाज कराया। बाद में उन्हें बिहार थाने के सुपुर्द किया गया.