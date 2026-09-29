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रांची में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, विरोध करने पर फरार हुआ आरोपी

रांचीः पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोकदरो-जमुवारी जामुनगढ़ जंगल के पास स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है. छात्रा और उसकी सहेली के द्वारा आरोपी का जोरदार विरोध करने की वजह से वह मौके से फरार हो गया. मामले को लेकर छात्रा के परिजनों के द्वारा पिठोरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

स्कूल से लौट रही थी छात्रा

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी. रास्ते में कोकदरो-जमुवारी जामुनगढ़ जंगल के पास आरोपी सदाक अंसारी अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा. आरोप है कि उसने छात्रा को बाइक पर बैठाने की कोशिश की.

छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, अचानक हुई इस घटना से दोनों छात्राएं घबरा गईं. हालांकि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का विरोध किया और शोर मचाना शुरू कर दिया. उनका शोर सुनकर आसपास के लोगों के पहुंचने की आशंका को देखते हुए आरोपी मोटरसाइकिल से वहां से भाग निकला. घटना के बाद छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर थानां पहुचे और एफआईआर दर्ज कराई.

आरोपी फरार, एफआईआर दर्ज