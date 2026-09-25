बांदा में झाड़ फूंक के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म, FIR के बाद आरोपी बस स्टैंड से गिरफ्तार

बांदा में झाड़ फूंक के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म, FIR के बाद आरोपी बस स्टैंड से गिरफ्तार
थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 10:40 PM IST
बांदा : बिसंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को पवई बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है.
घटना के संबंध में थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ एक तांत्रिक द्वारा झाड़ फूंक कर उसकी तबीयत ठीक करने के नाम पर गलत हरकत करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी.
उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 65(1)/76 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए शुक्रवार को पवई बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है.
पूरा मामला बिसंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी लंबे समय से बीमार चल रही थी. परिजन किशोरी का इलाज करने के लिए कथित तांत्रिक के पास गुरुवार को पहुंचे थे.
परिजनों का आरोप है कि आरोपी किशोरी को झाड़ फूंक के नाम पर कमरे में ले गया और परिजनों को बाहर निकाल दिया. परिजनों ने किशोरी के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया है.
किशोरी ने पूरी घटना परिजनों को बताई. जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
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