रामपुर में सामान खरीदने गई नाबालिग से दुष्कर्म; दुकानदार मौके से फरार, पुलिस ने दर्ज की FIR
प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 9:50 PM IST
रामपुर : जिले के थाना अजीमनगर क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है. आरोप है कि सामान खरीदने गई नाबालिग (12) के साथ कथित तौर पर एक दुकानदार ने दुष्कर्म किया. पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है, जबकि आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
थाना अजीमनगर क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब नाबालिग बच्ची (12) के साथ कथित दुष्कर्म की घटना सामने आई. परिजनों के मुताबिक, बच्ची शाम के समय घर से नमकीन खरीदने के लिए एक परचून की दुकान पर गई थी. आरोप है कि दुकानदार ने बच्ची को बहाने से दुकान के अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.
काफी देर तक बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान जब वह दुकान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला. परिजनों का आरोप है कि आरोपी मौके से फरार हो गया और बच्ची दुकान के अंदर गंभीर हालत में मिली.
पीड़ित परिजन बच्ची को लेकर तत्काल थाना अजीमनगर पहुंचे और पुलिस को लिखित तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.
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