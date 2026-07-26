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रामपुर में सामान खरीदने गई नाबालिग से दुष्कर्म; दुकानदार मौके से फरार, पुलिस ने दर्ज की FIR

रामपुर : जिले के थाना अजीमनगर क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है. आरोप है कि सामान खरीदने गई नाबालिग (12) के साथ कथित तौर पर एक दुकानदार ने दुष्कर्म किया. पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है, जबकि आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

थाना अजीमनगर क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब नाबालिग बच्ची (12) के साथ कथित दुष्कर्म की घटना सामने आई. परिजनों के मुताबिक, बच्ची शाम के समय घर से नमकीन खरीदने के लिए एक परचून की दुकान पर गई थी. आरोप है कि दुकानदार ने बच्ची को बहाने से दुकान के अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

काफी देर तक बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान जब वह दुकान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला. परिजनों का आरोप है कि आरोपी मौके से फरार हो गया और बच्ची दुकान के अंदर गंभीर हालत में मिली.