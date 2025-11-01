गुरुग्राम में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार, होटल संचालकों को पुलिस की चेतावनी
गुरुग्राम में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है.
Published : November 1, 2025 at 12:21 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी होटल संचालक ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर होटल में कमरा बुक किया था और आरोपी आयन ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
नाबालिक के साथ दुष्कर्म: दरअसल, 28 अक्टूबर 2025 को एक महिला ने पुलिस थाना सदर में अपनी 13 साल की बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और लड़की को बरामद किया. जांच में पता चला कि आरोपी आयन लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार: पुलिस ने बताया कि "आरोपी आयन 18 साल का है और होटल संचालक रामफुल उर्फ राम (35) दोनों ने वारदात को अंजाम दिया है. आयन ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और रामफूल ने बिना आधार कार्ड की पुष्टि किए होटल में कमरा किराए पर दे दिया".
होटल संचालकों को पुलिस की चेतावनी: पुलिस PRO संदीप सिंह ने बताया कि "आरोपी आयन और लड़की की मुलाकात एरिया मॉल में हुई थी. आरोपी ने लड़की को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. होटल संचालक ने आधार कार्ड की पुष्टि किए बिना ही उन्हें होटल का कमरा दे दिया. जिससे वारदात की पुष्टि हुई है". पुलिस ने होटल मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि "वे नाबालिग बच्चों को बिना दस्तावेज के कमरा किराए पर नहीं दे सकते. कोई भी होटल संचालक यदि ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी".
