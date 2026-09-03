ETV Bharat / state

देवभूमि शर्मसार! होटल में नाबालिग से 6 दिन तक दुष्कर्म, पुलिस हिरासत में आरोपी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. महिला पुलिस थाने में एक 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और नियमों के अनुसार मामले में आगामी कार्रवाई में जुटी है.

कुल्लू में नाबालिग से दुष्कर्म

एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि, शिकायत के अनुसार नाबालिग लड़की 26 अगस्त से अपने घर से लापता थी, जिसे पुलिस ने 1 सितंबर को भुंतर स्थित शिव मंदिर के पास से बरामद किया. नाबालिग द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार, मनाली का रहने वाला 25 वर्षीय एक युवक उसे होटल में ले गया, जहां वह लगभग छह दिनों तक रही. इस दौरान युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.