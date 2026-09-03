देवभूमि शर्मसार! होटल में नाबालिग से 6 दिन तक दुष्कर्म, पुलिस हिरासत में आरोपी
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 8:31 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. महिला पुलिस थाने में एक 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और नियमों के अनुसार मामले में आगामी कार्रवाई में जुटी है.
कुल्लू में नाबालिग से दुष्कर्म
एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि, शिकायत के अनुसार नाबालिग लड़की 26 अगस्त से अपने घर से लापता थी, जिसे पुलिस ने 1 सितंबर को भुंतर स्थित शिव मंदिर के पास से बरामद किया. नाबालिग द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार, मनाली का रहने वाला 25 वर्षीय एक युवक उसे होटल में ले गया, जहां वह लगभग छह दिनों तक रही. इस दौरान युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस हिरासत में आरोपी
एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि, "महिला पुलिस थाना कुल्लू में एक 14 वर्षीय नाबालिग से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 6 POCSO Act के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत एवं नाबालिग के बयान के आधार पर महिला पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच नियमानुसार की जा रही है. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश में जुटी है."
हत्या से चार गुना ज्यादा दुष्कर्म के मामले
हिमाचल में तीन साल की अवधि में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4379 मामले सामने आए हैं. इनमें से 1287 मामले दुष्कर्म के हैं. यानी साल भर में औसतन 429 केस दुष्कर्म के हैं. इस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध में दुष्कर्म के रोजाना एक से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. हर साल हत्या के मामलों की औसत भी 100 से अधिक है.
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