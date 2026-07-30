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मथुरा में घर में अकेला पाकर नाबालिग से दुष्कर्म; पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी, पुलिस तलाश में जुटी

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 5:34 PM IST

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मथुरा : गोवर्धन थाना क्षेत्र इलाके में 10 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर लिया है. परिजनों ने मकान मालिक पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है. आरोपी पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाला है. आरोपी पिछले दो वर्षों से गोवर्धन थाना क्षेत्र में मकान बनाकर रह रहा था. पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि जनपद गोवर्धन थाना क्षेत्र इलाके में एक प्रकरण सामने आया है. पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले आरोपी पर 10 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. नाबालिग के परिजनों ने लिखित शिकायत दी है.


गोवर्धन थाना क्षेत्र में आरोपी पिछले दो वर्ष से रह रहा था. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार आरोपी के घर में किराए पर रह रहा था. बुधवार की शाम दंपती घर से बाहर गए हुए थे. 10 साल की नाबालिग घर पर अकेली थी. आरोप है कि आरोपी मकान मालिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी.


उन्होंने बताया कि परिजनों के द्वारा गोवर्धन थाने में लिखित शिकायत दी गई है. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है. नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है.



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